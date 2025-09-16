Három napon át minden a vonatokról szól, újra jön a mozdonyparádé!

Szeptember 19. és 21., azaz péntek és vasárnap között rendezik meg a nemzetközi vasútmodell-kiállítást és mozdonyparádét Békéscsaba több helyszínén – ismertették a vasutas művelődési házban.

Idén is lesz nemzetközi vasútmodell-kiállítás és mozdonyparádé Békéscsabán. Fotó: MW-archív

Erre számíthat a vasútmodell-kiállításon és a mozdonyparádén

Részletezték a programot, miszerint

a vasútállomás egykori várótermében egy 55 méteres, egybefüggő, működő modulterepasztal kap helyet;

míg a vasutas művelődési házban egy 9 méteres, TT-s méretarányú terepasztalt lehet megtekinteni és egy LEGO-várost 27 méteres egyvágányú vonalszakasszal, fényképkiállítás ugyancsak helyet kap az épületben, sőt szombaton lesz mozdonyvezető-szimulátor is;

emellett szombaton a vasútállomás rakodóterületén nagyvasúti bemutatóval készülnek, kiegészülve Ikarus buszokkal, továbbá fűtőház-látogatással, kézihajtányozással, sínfűrészeléssel.

Kiegészítő programként el lehet menni a Kígyósi úton lévő Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak nyílt napjára is szombaton, oda kisvonat indul a művelődési ház elől 10 és 15 óra között óránként.