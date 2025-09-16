Vasútmodell-kiállítás
Három napon át minden a vonatokról szól, újra jön a mozdonyparádé!
Három napon át a vonatoké lesz a főszerep a békési vármegyeszékhelyen. Ismét megrendezik a nemzetközi vasútmodell-kiállítást és mozdonyparádét.
Szeptember 19. és 21., azaz péntek és vasárnap között rendezik meg a nemzetközi vasútmodell-kiállítást és mozdonyparádét Békéscsaba több helyszínén – ismertették a vasutas művelődési házban.
Erre számíthat a vasútmodell-kiállításon és a mozdonyparádén
Részletezték a programot, miszerint
- a vasútállomás egykori várótermében egy 55 méteres, egybefüggő, működő modulterepasztal kap helyet;
- míg a vasutas művelődési házban egy 9 méteres, TT-s méretarányú terepasztalt lehet megtekinteni és egy LEGO-várost 27 méteres egyvágányú vonalszakasszal, fényképkiállítás ugyancsak helyet kap az épületben, sőt szombaton lesz mozdonyvezető-szimulátor is;
- emellett szombaton a vasútállomás rakodóterületén nagyvasúti bemutatóval készülnek, kiegészülve Ikarus buszokkal, továbbá fűtőház-látogatással, kézihajtányozással, sínfűrészeléssel.
Kiegészítő programként el lehet menni a Kígyósi úton lévő Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak nyílt napjára is szombaton, oda kisvonat indul a művelődési ház elől 10 és 15 óra között óránként.
