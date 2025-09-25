Egy rejtett gomb segítségével könnyen kitakaríthatjuk a mosógépet

A mosógép a legtöbb háztartásban nap mint nap üzemel, sokan azonban csak akkor gondolnak a karbantartására, amikor már kellemetlen szag, penész vagy makacs lerakódás jelentkezik. Ilyenkor gyakran drága tisztítószerekhez nyúlunk, pedig a megoldás sokszor magában a készülékben rejlik.

Egy titkos funkcióval a mosógép tisztítása sem lesz nehéz feladat. Forrás: ripost.hu

Miért nem tisztítja magát a dob minden mosásnál?

Sokan abban a hitben élnek, hogy a mosási programok közben a dob automatikusan tisztul. Ez azonban nem így van:

a mosópor,

az öblítő,

a vízkő apró részecskéi idővel lerakódnak a gép belsejében.

Ezek ideális környezetet teremtenek a baktériumoknak és a penésznek, amelyek felelősek a dohos szagért, a szürkés foltokért és hosszabb távon a készülék meghibásodásáért – számolt be róla a mindmegette.hu.

Tényleg van rejtett mosógép funkció?

A modern mosógépek többségében már megtalálható egy öntisztító program, amelyet azonban nem szoktak külön reklámozni. A gyártók inkább külön tisztítótablettákat és adalékokat kínálnak, pedig gyakran elég egy gombkombinációt megnyomni. Bizonyos típusoknál például az „Intenzív mosás” és a „Gyűrődésvédelem” gomb egyidejű nyomása után jelenik meg a kijelzőn a „Dobtisztítás” opció. Más gépeknél az öblítés gomb öt másodperces nyomva tartása indítja el a tisztítóprogramot.



Hogyan működik a mosógép tisztító programja?

A folyamat lényege, hogy a gép magas hőmérsékleten, erőteljes vízmozgással átöblíti a belső részeket. Így olyan helyekről is eltávolítja a vízkövet és a szennyeződéseket, ahová a normál mosási ciklusok nem érnek el. Az eredmény: frissebb illatú gép, tisztább ruhák és hosszabb élettartam.

Mi van, ha nem találunk ilyen mosógép gombot?

A mindmegette.hu szerint akkor sem kell lemondani a hatékony tisztításról, ha régebbi mosógépet használunk. Az ecet és a szódabikarbóna évek óta bevált házi szerek a mosógép tisztítására, természetes módon szüntetik meg a szagokat és oldják a vízkövet:

egy pohár ecetet önthetünk a dobba,

vagy szódabikarbónát szórhatunk a mosószeradagolóba,

majd indítsunk el egy magas hőfokú programot.

Érdemes néha adni egy esélyt ezeknek a trükköknek, hátha ritkábban lesz szükség mosógép szerelőre.