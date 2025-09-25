2 órája
Egy rejtett gomb segítségével könnyen kitakaríthatjuk a mosógépet
Sokan nem is gondolnak rá, de néha bizony a mosógépet is meg kell tisztítani. A modern mosógépekben van egy rejtett funkció, kimondottan erre a célra, de csak kevesen ismerik. Segítünk, hogyan lehet a titkos programot elindítani, és mit lehet tenni, ha nem találjuk meg.
A mosógép a legtöbb háztartásban nap mint nap üzemel, sokan azonban csak akkor gondolnak a karbantartására, amikor már kellemetlen szag, penész vagy makacs lerakódás jelentkezik. Ilyenkor gyakran drága tisztítószerekhez nyúlunk, pedig a megoldás sokszor magában a készülékben rejlik.
Miért nem tisztítja magát a dob minden mosásnál?
Sokan abban a hitben élnek, hogy a mosási programok közben a dob automatikusan tisztul. Ez azonban nem így van:
- a mosópor,
- az öblítő,
- a vízkő apró részecskéi idővel lerakódnak a gép belsejében.
Ezek ideális környezetet teremtenek a baktériumoknak és a penésznek, amelyek felelősek a dohos szagért, a szürkés foltokért és hosszabb távon a készülék meghibásodásáért – számolt be róla a mindmegette.hu.
Tényleg van rejtett mosógép funkció?
A modern mosógépek többségében már megtalálható egy öntisztító program, amelyet azonban nem szoktak külön reklámozni. A gyártók inkább külön tisztítótablettákat és adalékokat kínálnak, pedig gyakran elég egy gombkombinációt megnyomni. Bizonyos típusoknál például az „Intenzív mosás” és a „Gyűrődésvédelem” gomb egyidejű nyomása után jelenik meg a kijelzőn a „Dobtisztítás” opció. Más gépeknél az öblítés gomb öt másodperces nyomva tartása indítja el a tisztítóprogramot.
Hogyan működik a mosógép tisztító programja?
A folyamat lényege, hogy a gép magas hőmérsékleten, erőteljes vízmozgással átöblíti a belső részeket. Így olyan helyekről is eltávolítja a vízkövet és a szennyeződéseket, ahová a normál mosási ciklusok nem érnek el. Az eredmény: frissebb illatú gép, tisztább ruhák és hosszabb élettartam.
Mi van, ha nem találunk ilyen mosógép gombot?
A mindmegette.hu szerint akkor sem kell lemondani a hatékony tisztításról, ha régebbi mosógépet használunk. Az ecet és a szódabikarbóna évek óta bevált házi szerek a mosógép tisztítására, természetes módon szüntetik meg a szagokat és oldják a vízkövet:
- egy pohár ecetet önthetünk a dobba,
- vagy szódabikarbónát szórhatunk a mosószeradagolóba,
- majd indítsunk el egy magas hőfokú programot.
Érdemes néha adni egy esélyt ezeknek a trükköknek, hátha ritkábban lesz szükség mosógép szerelőre.
Mire figyeljünk új mosógép vásárlásánál?
Ha viszont készülékünk már elöregedett, érdemes elgondolkodni egy modern, energiatakarékos modell beszerzésén. A mai gépek nemcsak automatikus dobtisztítással rendelkeznek, hanem gőzölési funkcióval is, amely baktériummentessé teszi a ruhákat. Ez hosszú távon nemcsak kényelmes, hanem gazdaságos megoldás is lehet.
