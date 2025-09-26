szeptember 26., péntek

Közlekedés

1 órája

A négysávoson araszoló mopedautó miatt anyáztak a sofőrök, eldurvult a vita

Címkék#mopedautó#m44#jármű#Békéscsaba

Alaposan megosztotta a közvéleményt, hogy egy maximum 45 kilométer/órás sebességgel közlekedő mopedautónak van-e helye egy négysávos úton, ahol 110-zel is közlekednek más járművek. Ilyen mopedautó tűnt fel a napokban Gyula és Békéscsaba között, az erről szóló poszt pedig számos hozzászólást és véleményt váltott ki. A rendőrséget is megkerestük a kérdéssel kapcsolatban.

Papp Gábor

A mopedautók kérdése időről időre előkerül a különböző fórumokon, a napokban a Gyulai csevegőben olvashattunk arról, hogy a Gyula és Békéscsaba közötti négysávoson tűnt fel egy ilyen jármű. Alaposan megoszlottak a vélemények a témában, különösen az foglalkoztatta a hozzászólókat, hogy egyrészt a szabályok szerint közlekedhet-e ott az autó, másrészt pedig az is, hogy a 45 kilométer/órás sebességgel haladó jármű nem veszélyezteti-e a közlekedőket.

mopedautó miatt borultak ki
A mopedautó gyakran megosztja a közlekedőket, most is sokan kiakadtak miatta. 
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mit is tudunk a mopedautókról?

Megkerestük a kérdésben a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahol kiemelték, a KRESZ nevesíti a mopedautót, amely szerint külön jogszabályban 

  • az L6e járműkategóriába sorolt, 
  • könnyű négykerekű segédmotoros kerékpár, 
  • amely zárt utasterű, 
  • több személy szállítására kialakított, 
  • kormánykerékkel 
  • és a gépkocsikban szokásos kezelőszervekkel van felszerelve. 

E szerint tehát – néhány kivételtől eltekintve – a segédmotoros kerékpárra vonatkozó szabályok irányadóak rá.

Ki vezetheti és milyen szabályok vonatkoznak a járműre?

Vezetéséhez legalább AM kategóriás jogosítvány kell (a könnyű L6e típusú vezethető ezzel), ami 16 éves kortól szerezhető meg, de ha valakinek B kategóriás jogosítványa van, azzal is vezethető (a nehéz L7e kategória is). Kell hozzá forgalmi engedély, rendszám és kötelező biztosítás.

mopedautó balesete
Ütközésnél sérülékenyebb a hagyományos járgányoknál. Fotó: MW-archívum

Kötelező a biztonsági öv, és azt használni kell. Világítás, irányjelző, visszapillantó tükör szükséges, tehát ugyanúgy felszerelt jármű, mint egy autó. Mivel a karosszériája zárt, ezért nem kötelező rá a bukósisak.

A mopedautóval az általános forgalmi szabályok szerint kell közlekedni, tehát például kötelező indexelni, megállni a STOP táblánál, elsőbbséget adni. Lakott területen belül és kívül is közlekedhet, de a maximális sebessége 45 km/h.

Itt a válasz, hogy hol közlekedhetnek

A kérdés szempontjából fontos tudnivaló, hogy a mopedautók, mivel négykerekű segédmotoros kerékpárnak minősülnek nem mehetnek fel autópályára és autóútra sem.

A kérdésben megfogalmazott 44-es főút Békéscsaba és Gyula közötti szakasza azonban emelt sebességű főútnak minősül, a tábla pedig a behajtást az állati erővel vont járművek, a mezőgazdasági vontatók és a kerékpárok esetében tiltja. Ebből következik, hogy mopedautóval lehet közlekedni a 44-es főút Békéscsaba és Gyula közötti szakaszán.

Kerékpárosok autóúton és gyorsforgalmin

Egyébként furcsaságok máskor is adódnak, a napokban tapasztaltuk például, hogy egy férfi kerékpározott az említett szakaszon.

Ezzel kapcsolatban a rendőrség kiemelte, időnként előfordul, hogy olyan bejelentés érkezik a rendőrségre, hogy a 44-es főúton vagy a M44-es gyorsforgalmi úton kerékpáros közlekedik. Ebben az esetben a rendőrök a lehető legrövidebb időn belül intézkednek, hiszen a forgalom sebessége miatt a kerékpárosok jelenléte rendkívül balesetveszélyes ezeken a szakaszokon.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Idős férfi kerékpározott az M44-esen

Alig egy hónappal ezelőtt az M44-es gyorsforgalmi úton biciklizett egy idős férfi. A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei megállították, a bácsi pedig elmondta nekik, hogy eltévedt, nem talál haza. A rendőrök kocsiba ültették és a kerékpárjával együtt hazavitték az idős embert.

 

 


 

 

