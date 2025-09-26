A négysávoson araszoló mopedautó miatt anyáztak a sofőrök, eldurvult a vita

A mopedautók kérdése időről időre előkerül a különböző fórumokon, a napokban a Gyulai csevegőben olvashattunk arról, hogy a Gyula és Békéscsaba közötti négysávoson tűnt fel egy ilyen jármű. Alaposan megoszlottak a vélemények a témában, különösen az foglalkoztatta a hozzászólókat, hogy egyrészt a szabályok szerint közlekedhet-e ott az autó, másrészt pedig az is, hogy a 45 kilométer/órás sebességgel haladó jármű nem veszélyezteti-e a közlekedőket.

Mit is tudunk a mopedautókról?

Megkerestük a kérdésben a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahol kiemelték, a KRESZ nevesíti a mopedautót, amely szerint külön jogszabályban

az L6e járműkategóriába sorolt,

könnyű négykerekű segédmotoros kerékpár,

amely zárt utasterű,

több személy szállítására kialakított,

kormánykerékkel

és a gépkocsikban szokásos kezelőszervekkel van felszerelve.

E szerint tehát – néhány kivételtől eltekintve – a segédmotoros kerékpárra vonatkozó szabályok irányadóak rá.

Ki vezetheti és milyen szabályok vonatkoznak a járműre?

Vezetéséhez legalább AM kategóriás jogosítvány kell (a könnyű L6e típusú vezethető ezzel), ami 16 éves kortól szerezhető meg, de ha valakinek B kategóriás jogosítványa van, azzal is vezethető (a nehéz L7e kategória is). Kell hozzá forgalmi engedély, rendszám és kötelező biztosítás.

Kötelező a biztonsági öv, és azt használni kell. Világítás, irányjelző, visszapillantó tükör szükséges, tehát ugyanúgy felszerelt jármű, mint egy autó. Mivel a karosszériája zárt, ezért nem kötelező rá a bukósisak.

A mopedautóval az általános forgalmi szabályok szerint kell közlekedni, tehát például kötelező indexelni, megállni a STOP táblánál, elsőbbséget adni. Lakott területen belül és kívül is közlekedhet, de a maximális sebessége 45 km/h.

Itt a válasz, hogy hol közlekedhetnek

A kérdés szempontjából fontos tudnivaló, hogy a mopedautók, mivel négykerekű segédmotoros kerékpárnak minősülnek nem mehetnek fel autópályára és autóútra sem.

A kérdésben megfogalmazott 44-es főút Békéscsaba és Gyula közötti szakasza azonban emelt sebességű főútnak minősül, a tábla pedig a behajtást az állati erővel vont járművek, a mezőgazdasági vontatók és a kerékpárok esetében tiltja. Ebből következik, hogy mopedautóval lehet közlekedni a 44-es főút Békéscsaba és Gyula közötti szakaszán.