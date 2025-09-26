1 órája
A négysávoson araszoló mopedautó miatt anyáztak a sofőrök, eldurvult a vita
Alaposan megosztotta a közvéleményt, hogy egy maximum 45 kilométer/órás sebességgel közlekedő mopedautónak van-e helye egy négysávos úton, ahol 110-zel is közlekednek más járművek. Ilyen mopedautó tűnt fel a napokban Gyula és Békéscsaba között, az erről szóló poszt pedig számos hozzászólást és véleményt váltott ki. A rendőrséget is megkerestük a kérdéssel kapcsolatban.
A mopedautók kérdése időről időre előkerül a különböző fórumokon, a napokban a Gyulai csevegőben olvashattunk arról, hogy a Gyula és Békéscsaba közötti négysávoson tűnt fel egy ilyen jármű. Alaposan megoszlottak a vélemények a témában, különösen az foglalkoztatta a hozzászólókat, hogy egyrészt a szabályok szerint közlekedhet-e ott az autó, másrészt pedig az is, hogy a 45 kilométer/órás sebességgel haladó jármű nem veszélyezteti-e a közlekedőket.
Mit is tudunk a mopedautókról?
Megkerestük a kérdésben a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahol kiemelték, a KRESZ nevesíti a mopedautót, amely szerint külön jogszabályban
- az L6e járműkategóriába sorolt,
- könnyű négykerekű segédmotoros kerékpár,
- amely zárt utasterű,
- több személy szállítására kialakított,
- kormánykerékkel
- és a gépkocsikban szokásos kezelőszervekkel van felszerelve.
E szerint tehát – néhány kivételtől eltekintve – a segédmotoros kerékpárra vonatkozó szabályok irányadóak rá.
Ki vezetheti és milyen szabályok vonatkoznak a járműre?
Vezetéséhez legalább AM kategóriás jogosítvány kell (a könnyű L6e típusú vezethető ezzel), ami 16 éves kortól szerezhető meg, de ha valakinek B kategóriás jogosítványa van, azzal is vezethető (a nehéz L7e kategória is). Kell hozzá forgalmi engedély, rendszám és kötelező biztosítás.
Kötelező a biztonsági öv, és azt használni kell. Világítás, irányjelző, visszapillantó tükör szükséges, tehát ugyanúgy felszerelt jármű, mint egy autó. Mivel a karosszériája zárt, ezért nem kötelező rá a bukósisak.
A mopedautóval az általános forgalmi szabályok szerint kell közlekedni, tehát például kötelező indexelni, megállni a STOP táblánál, elsőbbséget adni. Lakott területen belül és kívül is közlekedhet, de a maximális sebessége 45 km/h.
Itt a válasz, hogy hol közlekedhetnek
A kérdés szempontjából fontos tudnivaló, hogy a mopedautók, mivel négykerekű segédmotoros kerékpárnak minősülnek nem mehetnek fel autópályára és autóútra sem.
A kérdésben megfogalmazott 44-es főút Békéscsaba és Gyula közötti szakasza azonban emelt sebességű főútnak minősül, a tábla pedig a behajtást az állati erővel vont járművek, a mezőgazdasági vontatók és a kerékpárok esetében tiltja. Ebből következik, hogy mopedautóval lehet közlekedni a 44-es főút Békéscsaba és Gyula közötti szakaszán.
Kerékpárosok autóúton és gyorsforgalmin
Egyébként furcsaságok máskor is adódnak, a napokban tapasztaltuk például, hogy egy férfi kerékpározott az említett szakaszon.
Ezzel kapcsolatban a rendőrség kiemelte, időnként előfordul, hogy olyan bejelentés érkezik a rendőrségre, hogy a 44-es főúton vagy a M44-es gyorsforgalmi úton kerékpáros közlekedik. Ebben az esetben a rendőrök a lehető legrövidebb időn belül intézkednek, hiszen a forgalom sebessége miatt a kerékpárosok jelenléte rendkívül balesetveszélyes ezeken a szakaszokon.
Idős férfi kerékpározott az M44-esen
Alig egy hónappal ezelőtt az M44-es gyorsforgalmi úton biciklizett egy idős férfi. A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei megállították, a bácsi pedig elmondta nekik, hogy eltévedt, nem talál haza. A rendőrök kocsiba ültették és a kerékpárjával együtt hazavitték az idős embert.
