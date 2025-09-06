1 órája
MiG-21-es vadászgép landolt a dél-békési város kertjében, ez itt a viharsarki Top Gun is lehetne – fotók, videó
Majdnem olyan, mint Hollywood. Romantikus, filmbe illő, miközben eszünkbe is juttatja a nem hétköznapi látvány a Top Gun című filmet, ahol Tom Cruise és pilótatársai F-14A Tomcat vadászgéppel repültek és egy elfogási művelet során két ellenséges (fiktív) MiG-28-assal kerültek légi csatába. Mi csak Dél-Békés egyik városáig jutottunk, ott is egy MiG-21-es vadászgép és gazdája várt bennünket egy kalandos, álomszerű, szenvedélyesen elmesélt sztorival.
Tom Cruise helyett Los Csaba várt bennünket egy hamisítatlan hollywoodi helyszínen, igazi reptér-feelinggel, Mezőkovácsházán. Az ő lakóházának a kertjében landolt néhány éve az a MiG-21-es , ami sokakat nem hagy nyugodni, látni akarják. Mi is így voltunk, s felkerestük, miután elolvastunk egy bejegyzést a közösségi felületen.
A magyar légteret védő MiG-21-es vadászgép
„A házánál áll egy gyönyörűen felújított MiG 21 bisz 75 AP típusú vadászgép, az 1844-es oldalszámmal. Ez a repülőgép egykor a magyar légtér védelmét szolgálta, ma pedig Csaba gondoskodásának és kitartó munkájának köszönhetően újra teljes pompájában látható. Lenyűgöző, amit ezen a gépen véghez vitt. Minden apró részletét ismeri, mindenről szívből és szenvedéllyel mesél, így az ember nem csak egy repülőt lát, hanem átéli a történelem egy darabját. A gép mellett állva és a kabinjába beülve olyan érzés keríti hatalmába az embert, amit szavakkal nehéz visszaadni. Ez több, mint egy kiállított repülő, ez élmény, tiszteletadás és történelem egyszerre” – posztolta ki a minap a Békéscsaba napjainkban nevű Facebook csoportba Kolarovszki Csaba.
Némi túlzással, valóban egy filmbe illő környezetbe csöppentünk Los Csabánál, aki nem csak a majd félévszázada a Szovjetunióban gyártott vadászgépet újította fel fantasztikus precizitással, hanem a környezetével (futópálya, gurulóút, szélzsák stb.) is igyekszik visszaadni egy katonai reptér hangulatát, amely a hétköznapi ember számára szinte elérhetetlen, ismeretlen.
Katonai reptér egy családi ház kertjében
Los Csaba az elmúlt néhány év alatt megvalósította álmát, ő mesélt nekünk erről a mesébe illő, fordulatokban bővelkedő időszakról. Előzményként annyit elárulunk: gyermekként nem akart se tűzoltó, se katona lenni, de szívesen nézegette a kovácsházi határban az eget, ha a mezőgazdasági célra alkalmazott An-2-es repülőgép felszállt. Repülőmaketteket is készített. Húga 2021-ben meglepte egy kirándulással, a taszári repülőmúzeumba mentek. Ott meglátta és megszerette a MiG-21-eseket. Már ott érezte: ez a kor, ez a forma, ez a sztori nem engedi...
A kertben látható MiG 21-es vadászgép, ami elsősorban frontvadász feladatkörre kifejlesztett kis hatótávolságú vadászgép, 1978-ban érkezett Taszárra. Az volt a rendeltetése, hogy riasztás esetén a magyar légteret, megvédje.
Néhány érdekes adat a gépről
- 2750 liter üzemanyagot lehet beletankolni póttartályok nélkül;
- maximális sebessége 2240 kilométer/óra;
- a hossza 13,5 méter;
- magassága: 4,1 méter;
- szárnyfesztáv: 7,15 méter;
- szárnyfelület 23 négyzetméter;
- Utolsó repülése: 1996. október 8.
- Leszállások száma: 2081.
És még nagyon sok, egyéb érdekes információ kiderült a vadászgép egyik eredeti dokumentumából, ami szintén Los Csaba birtokában van.
Hadrendből kivont, hatástalanított vadászgép
A mezőkovácsházi fiatalember arról is mesélt nekünk, hogyan szövődött első látásra szerelem ő és e majd félévszázados haditechnika között 2022-ben.
– Ez a hadrendből kivont, hatástalanított repülő is több társával, illetve más típusokkal együtt 2000. augusztus 31. után először a pápai bázisreptér melletti területen állt gazdátlanul, őrizetlenül, kifosztva. 2021-ben kiválasztottam, majd hozzám 2022-ben került, a papírján pedig az állt: közszemlére tételre alkalmas állapotban van. Nem is sejtettem, milyen feladat vár rám. Akkor láttam munkához – emlékeztetett Csaba a tervezéssel teli kezdetekre, a vadászgép hazaszállításának, kertbe juttatásának bravúros epizódjaira is.
– A gép pilótafülkéjét, a műszerfalát teljesen kirámolták, alig volt benne, rajta valami, de hosszas kutatómunka után találtam egy olyan fülkét, egy korábbi típusét, amit meg tudtam szerezni, így 2023-ban a gép ezen részét is fel tudtam újítani. Később bekerültem egy repülős körbe, ahol műszakiak, pilóták, repülést szeretők, illetve gyűjtők is vannak. Szert tettem információkra, alkatrészekre is. 1500 munkaóra van ebben, ami itt látható méltó környezetben, a kertünkben – mutatott körbe házigazdánk.
A vadászgép látványa mindenkit lenyűgöz
Arra a kérdésünkre, hogy a MiG-21-es vadászgép vajon ebben az állapotában beindítható-e, képes volna-e repülésre, a válasz: nem.
– Idős gépről van szó, a biztonság nem szavatolt hajtóműindításakor, ráadásul a felújítás során a csiszolással annyi anyagmegvonás történt, hogy a repülés okozta esetleges nagyobb túlterhelést nem bírná ki a szerkezet. A látogatókat viszont ez nem zavarja, ők ebben az állapotában nagyon értékelik, lenyűgöz mindenkit a látvány, és az, hogy a pilótafülképen ezt-azt kapcsolgathatnak is. Valójában ez is a célom, hogy az érdeklődők is láthassanak közelről egy ilyen vadászgépet, beülhessenek, ízelítőt kapjanak a kor szelleméből, az akkori haditechnikából.
MiG-21-es parkol a kertbenFotók: Bencsik Ádám
