MiG-21-es vadászgép landolt a dél-békési város kertjében, ez itt a viharsarki Top Gun is lehetne – fotók, videó

Tom Cruise helyett Los Csaba várt bennünket egy hamisítatlan hollywoodi helyszínen, igazi reptér-feelinggel, Mezőkovácsházán. Az ő lakóházának a kertjében landolt néhány éve az a MiG-21-es , ami sokakat nem hagy nyugodni, látni akarják. Mi is így voltunk, s felkerestük, miután elolvastunk egy bejegyzést a közösségi felületen.

A MiG-21-es a világ legnagyobb példányszámban legyártott gázturbinás vadászgépe, Los Csaba kertjében sok látogatót lenyűgözött már. Fotó: Bencsik Ádám

A magyar légteret védő MiG-21-es vadászgép

„A házánál áll egy gyönyörűen felújított MiG 21 bisz 75 AP típusú vadászgép, az 1844-es oldalszámmal. Ez a repülőgép egykor a magyar légtér védelmét szolgálta, ma pedig Csaba gondoskodásának és kitartó munkájának köszönhetően újra teljes pompájában látható. Lenyűgöző, amit ezen a gépen véghez vitt. Minden apró részletét ismeri, mindenről szívből és szenvedéllyel mesél, így az ember nem csak egy repülőt lát, hanem átéli a történelem egy darabját. A gép mellett állva és a kabinjába beülve olyan érzés keríti hatalmába az embert, amit szavakkal nehéz visszaadni. Ez több, mint egy kiállított repülő, ez élmény, tiszteletadás és történelem egyszerre” – posztolta ki a minap a Békéscsaba napjainkban nevű Facebook csoportba Kolarovszki Csaba.

Némi túlzással, valóban egy filmbe illő környezetbe csöppentünk Los Csabánál, aki nem csak a majd félévszázada a Szovjetunióban gyártott vadászgépet újította fel fantasztikus precizitással, hanem a környezetével (futópálya, gurulóút, szélzsák stb.) is igyekszik visszaadni egy katonai reptér hangulatát, amely a hétköznapi ember számára szinte elérhetetlen, ismeretlen.

Katonai reptér egy családi ház kertjében

Los Csaba az elmúlt néhány év alatt megvalósította álmát, ő mesélt nekünk erről a mesébe illő, fordulatokban bővelkedő időszakról. Előzményként annyit elárulunk: gyermekként nem akart se tűzoltó, se katona lenni, de szívesen nézegette a kovácsházi határban az eget, ha a mezőgazdasági célra alkalmazott An-2-es repülőgép felszállt. Repülőmaketteket is készített. Húga 2021-ben meglepte egy kirándulással, a taszári repülőmúzeumba mentek. Ott meglátta és megszerette a MiG-21-eseket. Már ott érezte: ez a kor, ez a forma, ez a sztori nem engedi...