48 perce
Hatalmas siker: két szakácssapkával díjazták a Békés vármegyei éttermet
Hihetetlen elismerésben részesült egy Békés vármegyei étterem. A bisztró korábban megkapta a Michelin Guide Bib Gourmand minősítést is.
Facebook oldalukon jelentették be a hírt az Újváros Bisztró büszke tulajdonosai: a szarvasi étterem 2 szakácssapkás minősítést nyert el a Gault&Millau díjátadón. Már korábban is írtunk az étteremről: akkor Michelin Guide ajánlást sikerült begyűjteniük. Most a nemzetközi gasztronómia egyik legrangosabb étteremkalauzától kapták a rangos elismerést.
A Michelin Guide ajánlás mellé most két szakácssapkát is kaptak
Az étterem vezetői szerint ez a díj nemcsak az Újváros Bisztrónak szól, hanem a dolgozók közös munkájának, elhivatottságának és kitartásának, amellyel nap mint nap fáradoznak a vendégekért. Ezért az étterem teljes személyzete köszönetet érdemel. A poszt szerint ugyanis:
az ő szenvedélyük, szakértelmük és odaadásuk nélkül ez az eredmény nem születhetett volna meg.
Gratulálunk az étterem tulajdonosainak és minden dolgozójának a rangos elismerésért!
Ez mindenkit érint: új szabály jön, figyeljünk a beutalóknál, mert ráfázhatunk
Már reggel rendőrök lepték el a kereszteződést, ezért küldték őket oda – galériával, videóval