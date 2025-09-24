Hatalmas siker: két szakácssapkával díjazták a Békés vármegyei éttermet

Facebook oldalukon jelentették be a hírt az Újváros Bisztró büszke tulajdonosai: a szarvasi étterem 2 szakácssapkás minősítést nyert el a Gault&Millau díjátadón. Már korábban is írtunk az étteremről: akkor Michelin Guide ajánlást sikerült begyűjteniük. Most a nemzetközi gasztronómia egyik legrangosabb étteremkalauzától kapták a rangos elismerést.

A Michelin Guide ajánlás után most a két szakácssapkás minősítést is megkapták. Szin Bence és Szinné Pusztai Szilvia, az Újváros Bisztró tulajdonosai. Fotó: Bencsik Ádám

A Michelin Guide ajánlás mellé most két szakácssapkát is kaptak

Az étterem vezetői szerint ez a díj nemcsak az Újváros Bisztrónak szól, hanem a dolgozók közös munkájának, elhivatottságának és kitartásának, amellyel nap mint nap fáradoznak a vendégekért. Ezért az étterem teljes személyzete köszönetet érdemel. A poszt szerint ugyanis:

az ő szenvedélyük, szakértelmük és odaadásuk nélkül ez az eredmény nem születhetett volna meg.

Gratulálunk az étterem tulajdonosainak és minden dolgozójának a rangos elismerésért!