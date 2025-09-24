szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

21°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gault&Milau

48 perce

Hatalmas siker: két szakácssapkával díjazták a Békés vármegyei éttermet

Címkék#Michelin Guide#szakácssapka#újváros bisztró#étterem#elismerés

Hihetetlen elismerésben részesült egy Békés vármegyei étterem. A bisztró korábban megkapta a Michelin Guide Bib Gourmand minősítést is.

Szabó Tímea

Facebook oldalukon jelentették be a hírt az Újváros Bisztró büszke tulajdonosai: a szarvasi étterem 2 szakácssapkás minősítést nyert el a Gault&Millau díjátadón. Már korábban is írtunk az étteremről: akkor Michelin Guide ajánlást sikerült begyűjteniük. Most a nemzetközi gasztronómia egyik legrangosabb étteremkalauzától kapták a rangos elismerést.

A Michelin Guide ajánlás mellé az Újváros Bisztró most két szakácssapkát is kapott.
A Michelin Guide ajánlás után most a két szakácssapkás minősítést is megkapták. Szin Bence és Szinné Pusztai Szilvia, az Újváros Bisztró tulajdonosai. Fotó: Bencsik Ádám

A Michelin Guide ajánlás mellé most két szakácssapkát is kaptak

Az étterem vezetői szerint ez a díj nemcsak az Újváros Bisztrónak szól, hanem a dolgozók közös munkájának, elhivatottságának és kitartásának, amellyel nap mint nap fáradoznak a vendégekért. Ezért az étterem teljes személyzete köszönetet érdemel. A poszt szerint ugyanis: 

az ő szenvedélyük, szakértelmük és odaadásuk nélkül ez az eredmény nem születhetett volna meg.

Gratulálunk az étterem tulajdonosainak és minden dolgozójának a rangos elismerésért!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu