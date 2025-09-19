szeptember 19., péntek

Tartalékosok

3 órája

Rögtön ezzel kezdtek a katonák, ahogy visszaértek a bázisra

Mi a lövészet után, a bázisra visszaérve a katonák első dolga? A kérdésre egyszerű a válasz.

Beol.hu

Egy sikeres lövészetet követően, a bázisra visszaérve további feladatok vártak azokra az önkéntes tartalékos katonákra, akik az MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóaljnál kezdték meg szinten tartó felkészülésüket az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatra.

Ez volt a katonák első dolga, ahogy visszaértek a bázisra. Fotó: Területvédelmi Erők Facebook-oldal/Csák Tímea hadnagy

A katonák első dolga a fegyverek alapos tisztítása volt – írták a Területvédelmi Erők Facebook-oldalon. A lőpor és a szennyeződések ugyanis nemcsak a lövés pontosságát csökkentik, de hosszú távon a fegyver meghibásodásához is vezethetnek. A lövészet utáni azonnali tisztítás

  • segíti a fegyver megbízhatóságát,
  • megelőzi a korróziót és a kopást,
  • elősegíti a pontos és biztonságos működést.

 

 

