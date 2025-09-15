Tűzvész Mezőhegyesen: a tűzoltók megállás nélkül harcoltak a lángokkal!

Egy 2400 négyzetméter alapterületű raktárépület kapott lángra és égett teljes terjedelmében, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak Mezőhegyesen hétfőn este. A mezőhegyesi tűzhöz több városból érkező tűzoltók gyakorlatilag egész éjjel megfeszített küzdelmet folytattak, hogy sikerüljön eloltani a lángokat.

A mezőhegyesi tűzhöz hasonló már régen volt a vármegyében, gyakorlatilag mindent elpusztítottak a lángok. Forrás: katasztofavedelem.hu

Mezőhegyesi tűz: egy családi vállalkozás raktárában csaptak fel a lángok

A kerti tavakkal, csepegtető rendszerekkel, öntözéstechnikai felszerelésekkel foglalkozó családi vállalkozás raktárában ütött ki a tűz hétfőn és a fémszerkezetes épületből a 2000 négyzetméteres területen lévő raklapokra átterjedve óriási lángok csaptak fel. Egész éjszaka pokoli küzdelmet folytattak a környék szinte minden településéről érkező tűzoltók.

Mesefal várja a játszótéren Zoét, ez is erőt ad a gyógyulásához – videóval

Kedves mesefigurákat, királylányt és szuperhőst, nyuszit és teknősbékát, macskát és egeret festettek fel a békéscsabai Lencsési lakótelepen az egyik játszótér melletti lépcsőház falára. Bár nem annak indult, ez lett a hároméves, leukémiával küzdő kislány, Zoé mesefala, akinek gyógykezelése érdekében adománygyűjtést is indítottak.

A mesefalnál üzentek is Zoénak, hogy várják őt a játszótéren. A hároméves kislány gyógyulása érdekében adománygyűjtést indítottak.

Amikor egy akció keretében szedték le a csúf falfirkákat a házak faláról, akkor felmerült, hogy a graffitik hasznosak is lehetnének, lehetne olyan alkotásokat létrehozni, amelyek mosolyt csalnak az emberek arcára, amelyek valóban tetszetősek – mondta Dinya Gábor békéscsabai önkormányzati képviselő.

Özönlöttek a gyulaiak a KFC-be: mutatjuk, mivel várták az első vendégeket – galériával, videóval

Az országban a 105., a vármegyében a második. Megnyílt a KFC gyulai étterme kedden délelőtt 11 órakor. Az érdeklődésre jól jellemző, hogy a nyugdíjasoktól a fiatalokig számos korosztály tagjai voltak ott az első vendégek között. Mutatjuk azt is, hogy az étterem milyen különlegességekkel várja a látogatókat.

A KFC gyulai éttermében már nyitás után is nagy volt az érdeklődés. Fotó: Bencsik Ádám

A KFC gyulai éttermének első vendége egy nyugdíjas férfi volt, aki a 11 órás nyitás előtt jó negyven perccel korábban, 10 óra 20 körül megérkezett, és türelemmel ki is várta a majd háromnegyed órát. Mint elárulta, még csak ismerkedik a KFC ízével, eddig egyszer evett az ételeikből, de akkor kifejezetten ízlett neki.