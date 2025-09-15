2 órája
Tűzvész Mezőhegyesen: a tűzoltók megállás nélkül harcoltak a lángokkal!
Múlt hét hétfőn éjjel hatalmas tűz pusztított Mezőhegyesen, egy raktár teljesen leégett, a telephely is súlyosan megrongálódott. A mezőhegyesi tűzeset példás összefogást hozott, a lángokat megfeszített munkával sikerült eloltani. Mutatjuk múlt heti legolvasottabb cikkeinket.
Egy 2400 négyzetméter alapterületű raktárépület kapott lángra és égett teljes terjedelmében, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak Mezőhegyesen hétfőn este. A mezőhegyesi tűzhöz több városból érkező tűzoltók gyakorlatilag egész éjjel megfeszített küzdelmet folytattak, hogy sikerüljön eloltani a lángokat.
Mezőhegyesi tűz: egy családi vállalkozás raktárában csaptak fel a lángok
A kerti tavakkal, csepegtető rendszerekkel, öntözéstechnikai felszerelésekkel foglalkozó családi vállalkozás raktárában ütött ki a tűz hétfőn és a fémszerkezetes épületből a 2000 négyzetméteres területen lévő raklapokra átterjedve óriási lángok csaptak fel. Egész éjszaka pokoli küzdelmet folytattak a környék szinte minden településéről érkező tűzoltók.
Mesefal várja a játszótéren Zoét, ez is erőt ad a gyógyulásához – videóval
Kedves mesefigurákat, királylányt és szuperhőst, nyuszit és teknősbékát, macskát és egeret festettek fel a békéscsabai Lencsési lakótelepen az egyik játszótér melletti lépcsőház falára. Bár nem annak indult, ez lett a hároméves, leukémiával küzdő kislány, Zoé mesefala, akinek gyógykezelése érdekében adománygyűjtést is indítottak.
Amikor egy akció keretében szedték le a csúf falfirkákat a házak faláról, akkor felmerült, hogy a graffitik hasznosak is lehetnének, lehetne olyan alkotásokat létrehozni, amelyek mosolyt csalnak az emberek arcára, amelyek valóban tetszetősek – mondta Dinya Gábor békéscsabai önkormányzati képviselő.
Özönlöttek a gyulaiak a KFC-be: mutatjuk, mivel várták az első vendégeket – galériával, videóval
Az országban a 105., a vármegyében a második. Megnyílt a KFC gyulai étterme kedden délelőtt 11 órakor. Az érdeklődésre jól jellemző, hogy a nyugdíjasoktól a fiatalokig számos korosztály tagjai voltak ott az első vendégek között. Mutatjuk azt is, hogy az étterem milyen különlegességekkel várja a látogatókat.
A KFC gyulai éttermének első vendége egy nyugdíjas férfi volt, aki a 11 órás nyitás előtt jó negyven perccel korábban, 10 óra 20 körül megérkezett, és türelemmel ki is várta a majd háromnegyed órát. Mint elárulta, még csak ismerkedik a KFC ízével, eddig egyszer evett az ételeikből, de akkor kifejezetten ízlett neki.
Szárzúzóval esnek neki a kukoricának a gazdák, mindent elvett tőlük az aszály
Még az járt a legjobban, aki lesilózta a kukoricáját, mert azt még elég jó áron eladhatta. Ami lábon van még, teljesen elszáradt az aszály miatt, nincs rajta cső, csak csőkezdemény néhány szemmel. Sokan nem is aratnak, mert nincs értelme, inkább szárzúzóval tüntetik el a növényt, amit majd betárcsáznak a talajba.
Az aszály győzött a kukorica felett Békés vármegyében. Ehhez jött még, hogy idén januártól június végéig 140 milliméter nedvesség volt csak a talajban, pedig legalább 280 milliméter kellett volna.
Bővült a kínálat, új üzlet nyílt a Csaba Centerben
Pénteken történt meg a szalagátvágás.
Új RS Bútorstúdió nyílt a békéscsabai MediaMarkt áruházban: a Csaba Centerben kialakított egységben enteriőrökbe rendezve láthatók a bútorok és a hozzájuk illő elektronikai eszközök.
Belestünk a békési outletbe, ahová még több száz is kilométerről is járnak vásárolni – galériával, videóval
Jövő héten lesz kétéves a megye egyik legkedveltebb outlet áruháza. A közelgő jubileum kapcsán kerestük fel az Otthon Outlet Békés áruházat, ahol a családi vállalkozásban működő bolt számos érdekességéről beszélgettünk annak vezetőivel.
Az Otthon Outletről egyik kolléganőnk hozta a hírt, aki családjával egy szombaton ugrott át Békéscsabáról Békésre, és kereste fel az üzletet. Mint elmondta, nagyon sok jó dolgot láttak ott, akár egy lakást is kompletten berendezhettek volna a kínálatból.
Vevő volt a közönség a Back ll Black és a Neoton Família koncertjére - fotók
Csak gyűlt, gyűlt a közönség. Nem csoda, hiszen a a Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását 80 koncerttel ünnepli, és ingyenes minden, sztárok fémjelezte buli. Így volt ez pénteken este Békéscsaba főterén is.