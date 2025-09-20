Vadonatúj mezt kapott a gyermek focicsapat

A hírről Dankó Béla országgyűlési képviselő számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, Kamuton immár több éve egy lelkes kis gyermek focicsapat működik, amelyet kamuti és muronyi gyerekek alkotnak. Kiemelte, rendszeresen edzenek, komolyan veszik a játékot és látszik: a kialakult csapatszellem már a kitartó munka eredménye.

Új focimezt kapott a kamuti gyermek focicsapat, amelyet kamuti és muronyi gyerekek alkotnak. Fotó: Dankó Béla Facebook-oldala

– Öröm látni, hogy 15-20 fiatal hasznosan tölti az idejét: sporttal, közösségben, barátok között. Nemcsak országgyűlési képviselőként, hanem az MLSZ elnökségi tagjaként is fontos számomra, hogy támogassam a helyi sportot, ezért vadonatúj focimezekkel ajándékoztam meg a csapatot, hogy a pályán a megjelenésük is ugyanolyan egységes és profi legyen, mint a hozzáállásuk – fogalmazott bejegyzésében a képviselő.