Mesekarakterek a Walt Disney világából. Te tudod, ki melyik mesében szerepel?

A Walt Disney mesék története az 1920-as években kezdődött, amikor Walt Disney és testvére, Roy O. Disney megalapították a Disney Brothers Stúdiót. Az első nagy áttörést Mickey egér hozta meg 1928-ban.

A varázslat világa
A varázslat világa: Walt Disney meséi életre kelnek. Fotó: Shutterstock

Az igazi mesevilág azonban 1937-ben kezdődött el, amikor bemutatták az első egész estés animációs filmet, a Hófehérke és a hét törpét. Ez a film hatalmas sikert aratott, és megalapozta a Disney-mesék máig tartó népszerűségét.

Ahol az álmok valóra válnak

A Walt Disney mesék különleges helyet foglalnak el sokak szívében, hiszen nemcsak szórakoztatnak, hanem tanítanak is – barátságról, bátorságról, reményről. Ezek a mesevilágok színesek, kalandokkal teliek, és mindig ott rejlik bennük a jó győzelme a rossz felett. Talán azért kedveljük őket ennyire, mert elrepítenek egy olyan világba, ahol a csodák mindennaposak, ahol az álmok valóra válnak, és ahol mindig van remény a boldog befejezésre.

1.
Melyik mesében szerepel: Zordon?
2.
Melyik mesében találkozunk Demónával?
3.
Melyik mesében szerepel Olaf?
4.
Melyik mesében szerepel Ariel?
5.
Melyik mesében szerepel Remy?
6.
Melyik mesében szerepel Mike Wazowski?
7.
Melyik mesében szerepel Tiana?
8.
Melyik mesében találkozunk Mushu-val?
9.
Melyik mesében szerepel Villám McQueen?
10.
Melyik mesében találkozunk Kuzkóval?

 

