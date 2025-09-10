Egy erőt és reményt adó mesefal Zoéért

A Lencsésin a szürkeség helyett egy mesefal született, amely most a hároméves leukémiás Zoé történetét és a közösség összefogását jelképezi.

A mesefalnál üzentek is Zoénak, hogy várják őt a játszótéren. A hároméves kislány gyógyulása érdekében adománygyűjtést indítottak.

Zoé mesefala – közösség egy kis hősért

A kislány már több mint húsz kemoterápián van túl, édesanyja mellette maradt, így a család nehéz helyzetbe került. A mesefalhoz kapcsolódó adománygyűjtésből sokan segítik Zoét – mert minden ecsetvonás és felajánlás reményt ad neki.

Meggondolatlan tette majdnem az apja életébe került

Egy 14 éves fiú egy kórházi helyzetben veszélyeztette édesapját. Szerencsére az egészségügyi személyzet gyorsan közbelépett, így komolyabb következmény nem történt.

A fiú megmarkolta bicskáját és elvágta a csövet, amely a centrális vénát egy pumpával összekötve továbbította a gyógyszereket a beteg édesapa szervezetébe.

Megpróbálta elgázolni haragosát, de végül ő húzta a rövidebbet

A sértett az utolsó pillanatban el tudott ugrani az autó elől, így megúszta a gázolást. A száguldozó férfi ellen közúti veszélyeztetés miatt emeltek vádat.

Közúti veszélyeztetés miatt emeltek vádat egy 40 éves büntetett előéletű vésztői férfival szemben.

Ne dőlj be! Így vernek át a csalók!

Hamis webshopok és közösségi oldalak terjesztenek nyereményjátékokat, autót és utalványt ígérve – mindez azonban átverés. Fontos, hogy csak hivatalos, hitelesített oldalakon tájékozódjunk, és ne dőljünk be a csalóknak.

A csalók ötlettára kifogyhatatlan, érdemes nagyon óvatosnak lenni.

JóPálya Naptár – útmutató a továbbtanuláshoz

A Békés megyei nyolcadikosok számára készült JóPálya falinaptár összegzi a továbbtanulás fontos dátumait, a szakképzési lehetőségeket és a duális képzés előnyeit, segítve a megalapozott döntéshozatalt.

Átadták a továbbtanulást segítő JóPálya naptárt. Fotó: Dinya Magdolna

Ritka égi jelenség pénteken

Pénteken éjszaka a Hold áthalad a Fiastyúk csillaghalmazon: eltakarja, majd újra láthatóvá engedi a fényes csillagokat. Szabad szemmel is szép, távcsővel pedig különleges élmény lesz.

Pénteken ismét érdemes lesz felnézni az égre, csodás égi jelenséget figyelhetünk meg

Megújult az orosházi vasútállomás

Orosházán elkészültek az új, emelt peronok, amelyek kényelmesebb felszállást biztosítanak. A felújítás a Szeged–Békéscsaba vasútvonal fejlesztésének része, gyorsabb és pontosabb vonatközlekedést ígérve.