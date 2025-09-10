1 órája
Egy erőt és reményt adó mesefal Zoéért
Míg egy fiú meggondolatlan tette a kórházban életveszélyes helyzetet teremtett, egy másik helyen a közösség ecsetvonásokkal és adományokkal küzd Zoéért. A mesefala emlékeztet mindenkit, hogy a segítség apró gesztusai is óriási hatással lehetnek. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 10-én.
A Lencsésin a szürkeség helyett egy mesefal született, amely most a hároméves leukémiás Zoé történetét és a közösség összefogását jelképezi.
Zoé mesefala – közösség egy kis hősért
A kislány már több mint húsz kemoterápián van túl, édesanyja mellette maradt, így a család nehéz helyzetbe került. A mesefalhoz kapcsolódó adománygyűjtésből sokan segítik Zoét – mert minden ecsetvonás és felajánlás reményt ad neki.
Meggondolatlan tette majdnem az apja életébe került
Egy 14 éves fiú egy kórházi helyzetben veszélyeztette édesapját. Szerencsére az egészségügyi személyzet gyorsan közbelépett, így komolyabb következmény nem történt.
Megpróbálta elgázolni haragosát, de végül ő húzta a rövidebbet
A sértett az utolsó pillanatban el tudott ugrani az autó elől, így megúszta a gázolást. A száguldozó férfi ellen közúti veszélyeztetés miatt emeltek vádat.
Ne dőlj be! Így vernek át a csalók!
Hamis webshopok és közösségi oldalak terjesztenek nyereményjátékokat, autót és utalványt ígérve – mindez azonban átverés. Fontos, hogy csak hivatalos, hitelesített oldalakon tájékozódjunk, és ne dőljünk be a csalóknak.
JóPálya Naptár – útmutató a továbbtanuláshoz
A Békés megyei nyolcadikosok számára készült JóPálya falinaptár összegzi a továbbtanulás fontos dátumait, a szakképzési lehetőségeket és a duális képzés előnyeit, segítve a megalapozott döntéshozatalt.
Ritka égi jelenség pénteken
Pénteken éjszaka a Hold áthalad a Fiastyúk csillaghalmazon: eltakarja, majd újra láthatóvá engedi a fényes csillagokat. Szabad szemmel is szép, távcsővel pedig különleges élmény lesz.
Megújult az orosházi vasútállomás
Orosházán elkészültek az új, emelt peronok, amelyek kényelmesebb felszállást biztosítanak. A felújítás a Szeged–Békéscsaba vasútvonal fejlesztésének része, gyorsabb és pontosabb vonatközlekedést ígérve.
Ez a kiállítás könnyeket csal a szemedbe, több ezer retró kincs vár Szarvason