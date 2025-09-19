5 órája
Itt van minden szabály, ami egy melléképület és egy garázs építésére vonatkozik
Fontos változások történtek az építkezések engedélyezésénél. A szabályok szigorodtak, ugyanakkor az, hogy minden egyértelművé vált, a szakember szerint az építtetőknek kedvez. A Beol.hu összeszedte, hogy mi a helyzet melléképület-építésnél és garázsépítésnél; mihez kell építési engedély, mikor elég az egyszerű bejelentés, milyen helyzetekben nincs szükség egyikre sem. Ám ekkor is lehetnek buktatók az adott településre vonatkozó helyi építési szabályzatok miatt.
A korábbinál több épületre kell engedélyt kérni és több beruházást vizsgál a hatóság, ugyanakkor ez az építtetők számára kedvező változás, mert jogbiztonságot teremt nekik – mondta dr. Jámbor Attila, az Építésijog.hu oldal szakembere a Világgazdaságnak. Itt össze is foglalták, hogy milyen építkezés esetében van szükség építési engedélyre, mikor elegendő az egyszerű bejelentés, illetve, hogy milyen helyzetekben nincs szükség egyikre sem. Ebből ki lehet következtetni, mire van szükség melléképület-építésnél és garázsépítésnél.
Melyik az irányadó jogszabály az építkezéseknél?
Az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló kormányrendelet az irányadó a kérdésekben, hogy milyen építkezéseknél kell építési engedélyt kérni vagy egyszerű bejelentést tenni – ismertették a békéscsabai, a sarkadi és a szeghalmi polgármesteri hivatalokban, hangsúlyozva, hogy az építésügyi hatóság immár a vármegyei kormányhivatal alá tartozik.
Mikor elegendő az egyszerű bejelentés?
Elegendő az egyszerű bejelentés, amennyiben
- legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű, kizárólag lakófunkciót és azt kiszolgáló helyiségeket tartalmazó lakóépületet építenek,
- úgy bővítik a meglévő lakóépületet, hogy annak hasznos alapterülete az építkezés után sem lesz több 300 négyzetméternél,
- lakóépületet kiszolgáló melléképületet építenek, ám annak hasznos alapterülete nem lehet több 60 négyzetméternél, a gerincmagassága 6 méter, a párkánymagassága 4,5 méter lehet legfeljebb.
Mihez kell építési engedély?
Immár szükséges építési engedély, ha túllépi
- a leendő épületnél az összes hasznos alapterület a 35 négyzetmétert,
- a gerincmagasság a 4,5 métert, lapostető esetében a párkánymagasság a 3,5 métert.
Melyik építkezéshez nincs szükség semmire sem?
Az olyan építkezésnél, amelynél nem kell építési engedély és nincs szükség egyszerű bejelentésre sem, építési engedély nélkül indítható, és mérettől függetlenül ebbe a körbe tartozik például az üvegház, a fóliasátor.
Egy-egy példa melléképület-építésre és garázsépítésre
A Beol.hu megnézett két példát is: mi a teendő, ha az ingatlantulajdonos egy 60 négyzetméteres melléképület vagy egy 25 négyzetméteres garázs építését tervezi.
- Ha a tervezett 60 négyzetméteres melléképület lakóépületet szolgál ki, illetve legfeljebb 6 méter gerincmagasságú, lapostető esetén 4,5 méter párkánymagasságú, akkor elegendő az egyszerű bejelentés. Ha nem lakóépületet szolgál ki, akkor építési engedély szükséges.
- A 25 négyzetméteres garázshoz pedig semmi sem szükséges – mivel nem éri el a 35 négyzetméteres határt –, amennyiben a gerincmagassága nem éri el a 4,5 métert, lapostetős létesítmény esetében pedig a párkánymagassága a 3,5 métert.
Lehetnek buktatók, nem árt egyeztetni a hivatalokkal
Bár számos olyan építkezés lehet, amikor nincs szükség építési engedélyre és egyszerű bejelentésre sem, lehetnek buktatók, mégpedig a helyi építési szabályzatok miatt. Ezért célszerű lehet az építkezés előtt adott esetben nemcsak a vármegyei kormányhivatallal, hanem az önkormányzattal is egyeztetni, ezt emelték ki a polgármesteri hivatalokban.
Településképi bejelentésre lehet szükség garázsépítésnél is
Békéscsaba jegyzője, dr. Bacsa Vendel elmondta, hogy irányadó lehet az épület kinézete, megjelenése, a felhasznált anyag tekintetében a településkép védelméről szóló rendelet. Előfordulhatnak bizonyos övezetekben olyan megkötések, hogy az adott ingatlanon belül, például a lakóházhoz képest hol helyezhető el a melléképület, a garázs. Meglehet, hogy településképi bejelentést kell tenni a békéscsabai városházán is egy – építési engedélyhez és egyszerű bejelentéshez sem kötött – 25 négyzetméteres garázs esetében, ha az közterületről látható és településképi szempontból meghatározó területre kerülne.
Melléképület-építésnél figyelni kell az elhelyezkedésre is
Sarkad jegyzője, dr. Major Ágnes hozzátette, hogy a városban is vannak helyi építési szabályok, a felhasznált anyagoknak, a vakolatnak, a burkoló elemeknek, a színeknek összhangban kell lenniük. Főleg a pasztellszínek, a földszínek adnak kellemes összképet a városban, az Alföldre nem illik a csiszolt, teljes felületet fedő kőburkolat, de a deszkaborítás sem. Tilos fémlemezzel, mázas, fényes csempével, műanyaggal burkolni, akár csak részben is a homlokzatot. Emellett figyelembe kell venni az építkezésnél a telekhatároktól való távolságot, a telken lévő többi épületet, a beépítettségi mutatókat, a tűzvédelmi szabályokat.
Ismertette: Sarkadon településképi bejelentési eljárásra lehet szükség többek között akkor, ha
- megváltozik a meglévő épület utcai homlokzata – színezése, felületképzése, jellegzetessége –,
- közterületről is látható előtetőt építenek, felújítanak,
- közterületről is látható módon klímát telepítenek,
- utcai kerítést építenek, átalakítanak.
Nem mindegy, hogy a telken belül hol építkeznek
Szeghalom jegyzője, dr. Pénzely Erika elmondta, hogy a városban a helyi építési szabályzat rendelkezik a felhasználható anyagokról és a színekről is, fontos, hogy az épület takarásban van vagy látszódik az utcafrontról, ha takarásban, akkor megengedőbb a szabályzat. A szabályzat alapján az sem mindegy, hogy az építmény a telken belül hol kap helyet: például előkertbe tehető a kukatároló, míg a hátsó kertbe kerülhet a tároló, a mosó- vagy nyári konyha, az állattartó épület. Településképi bejelentés szükséges Szeghalmon, ha megváltozik az épület rendeltetése, de lépcsőházaknál az is, ha a homlokzatot érinti változás, így az, ha klímát szerelnek fel.
Defekthegyek a bicikliúton: nincs más megoldás, be kell vetni a csodafegyvert