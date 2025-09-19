Itt van minden szabály, ami egy melléképület és egy garázs építésére vonatkozik

A korábbinál több épületre kell engedélyt kérni és több beruházást vizsgál a hatóság, ugyanakkor ez az építtetők számára kedvező változás, mert jogbiztonságot teremt nekik – mondta dr. Jámbor Attila, az Építésijog.hu oldal szakembere a Világgazdaságnak. Itt össze is foglalták, hogy milyen építkezés esetében van szükség építési engedélyre, mikor elegendő az egyszerű bejelentés, illetve, hogy milyen helyzetekben nincs szükség egyikre sem. Ebből ki lehet következtetni, mire van szükség melléképület-építésnél és garázsépítésnél.

Egy melléképület-építést és egy garázsépítést példaként felhozva a Beol.hu megnézte, mikor van szükség építési engedélyre, mikor elég az egyszerű bejelentés. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Melyik az irányadó jogszabály az építkezéseknél?

Az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló kormányrendelet az irányadó a kérdésekben, hogy milyen építkezéseknél kell építési engedélyt kérni vagy egyszerű bejelentést tenni – ismertették a békéscsabai, a sarkadi és a szeghalmi polgármesteri hivatalokban, hangsúlyozva, hogy az építésügyi hatóság immár a vármegyei kormányhivatal alá tartozik.

Mikor elegendő az egyszerű bejelentés?

Elegendő az egyszerű bejelentés, amennyiben

legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű, kizárólag lakófunkciót és azt kiszolgáló helyiségeket tartalmazó lakóépületet építenek,

úgy bővítik a meglévő lakóépületet, hogy annak hasznos alapterülete az építkezés után sem lesz több 300 négyzetméternél,

lakóépületet kiszolgáló melléképületet építenek, ám annak hasznos alapterülete nem lehet több 60 négyzetméternél, a gerincmagassága 6 méter, a párkánymagassága 4,5 méter lehet legfeljebb.

Mihez kell építési engedély?

Immár szükséges építési engedély, ha túllépi

a leendő épületnél az összes hasznos alapterület a 35 négyzetmétert,

a gerincmagasság a 4,5 métert, lapostető esetében a párkánymagasság a 3,5 métert.

Melyik építkezéshez nincs szükség semmire sem?

Az olyan építkezésnél, amelynél nem kell építési engedély és nincs szükség egyszerű bejelentésre sem, építési engedély nélkül indítható, és mérettől függetlenül ebbe a körbe tartozik például az üvegház, a fóliasátor.

Egy-egy példa melléképület-építésre és garázsépítésre

A Beol.hu megnézett két példát is: mi a teendő, ha az ingatlantulajdonos egy 60 négyzetméteres melléképület vagy egy 25 négyzetméteres garázs építését tervezi.

Ha a tervezett 60 négyzetméteres melléképület lakóépületet szolgál ki, illetve legfeljebb 6 méter gerincmagasságú, lapostető esetén 4,5 méter párkánymagasságú, akkor elegendő az egyszerű bejelentés. Ha nem lakóépületet szolgál ki, akkor építési engedély szükséges.

A 25 négyzetméteres garázshoz pedig semmi sem szükséges – mivel nem éri el a 35 négyzetméteres határt –, amennyiben a gerincmagassága nem éri el a 4,5 métert, lapostetős létesítmény esetében pedig a párkánymagassága a 3,5 métert.

Lehetnek buktatók, nem árt egyeztetni a hivatalokkal

Bár számos olyan építkezés lehet, amikor nincs szükség építési engedélyre és egyszerű bejelentésre sem, lehetnek buktatók, mégpedig a helyi építési szabályzatok miatt. Ezért célszerű lehet az építkezés előtt adott esetben nemcsak a vármegyei kormányhivatallal, hanem az önkormányzattal is egyeztetni, ezt emelték ki a polgármesteri hivatalokban.