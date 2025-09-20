26 év után búcsúzik a címzetes főjegyző, ezt üzeni az utódoknak Melis János

2025 júliusában nyugdíjba ment Békés vármegye utolsó címzetes főjegyzője. Melis Jánossal beszélgettünk az elmúlt 26 év szépségeiről és kihívásairól. Volt szó felemelő pillanatokról és váratlan mélypontokról, sorsfordító döntésekről és olyan apró történetekről is, amelyek mindent megváltoztattak. A leköszönő főjegyző mesélt arról, mi adott neki erőt, hogyan látta a város átalakulását, és mit tart a legnagyobb örökségének.

Melis János a 26 év alatt bizonyította, hogy kiérdemelte a kitüntetéseket. Forrás: Melis János

Melis János a jegyzői pályája kezdetén

Már a kezdetektől fogva a közigazgatásban helyezkedett el. A rendszerváltás kihívásait és a későbbi fejlődést is a saját bőrén tapasztalta. Erről kérdeztük:

– Mi motiválta önt, hogy a közigazgatásban helyezkedjen el?

– Már pályakezdőként is a Kondorosi Nagyközségi Tanácson dolgoztam jegyzőként 1990-től 1993-ig, és az első felsőfokú végzettségemet az Államigazgatási Főiskolán szereztem. Tehát én egészen fiatalon „jegyezkedtem el” a közigazgatással. Közben elkezdtem a jogi egyetemet, és meghívtak egy békéscsabai ügyvédi irodába, ahol 6 évet töltöttem. 1999-ben a szarvasi önkormányzathoz kerültem mint jogtanácsos. Ezután osztályvezető lettem, és 2005. szeptember 1-től lettem jegyző Szarvason egészen 2025. július 16-ig.

– Melyek voltak a legnagyobb kihívások, amikor jegyző lett?

– Kondoroson leginkább az, hogy teljesen ismeretlen terület volt, hiszen akkor született meg az önkormányzati törvény, a tanácsrendszerből belecsöppentünk az önkormányzati világba. Szarvason igazából nem volt nagy kihívás, tekintettel arra, hogy azelőtt éveken keresztül a jegyző jobbkezeként dolgoztam.

– Milyen változásokat tapasztalt a közigazgatásban és a város életében az elmúlt évek alatt?

– 2010 után teljesen átalakult a közigazgatás rendszere, létrejöttek a kormányhivatalok, a járási hivatalok. 2011-ig, az új önkormányzati törvény létrejöttéig mi láttuk el a hatósági jogköröket. Ezután a hivatalom fele elkerült tőlem: kormánytisztviselők lettek és átkerültek a járási hivatalhoz. Nekem pedig csak néhány hatósági jogköröm maradt. Megváltozott a jegyzők jogállása is: míg engem korábban a képviselő testület választott meg, 2014-től a polgármester egyszemélyes döntése az, hogy ki lesz a jegyző. Akkor már 9 éve voltam jegyző, így ez a státuszomat nem érintette.