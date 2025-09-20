2 órája
26 év után búcsúzik a címzetes főjegyző, ezt üzeni az utódoknak Melis János
Szarvas város nemrég nyugdíjba vonuló jegyzője 26 év alatt megélt nehezebb és derűsebb időket is. Melis János a vármegye utolsó címzetes főjegyzője volt, de számos más kitüntetést is kapott.
2025 júliusában nyugdíjba ment Békés vármegye utolsó címzetes főjegyzője. Melis Jánossal beszélgettünk az elmúlt 26 év szépségeiről és kihívásairól. Volt szó felemelő pillanatokról és váratlan mélypontokról, sorsfordító döntésekről és olyan apró történetekről is, amelyek mindent megváltoztattak. A leköszönő főjegyző mesélt arról, mi adott neki erőt, hogyan látta a város átalakulását, és mit tart a legnagyobb örökségének.
Melis János a jegyzői pályája kezdetén
Már a kezdetektől fogva a közigazgatásban helyezkedett el. A rendszerváltás kihívásait és a későbbi fejlődést is a saját bőrén tapasztalta. Erről kérdeztük:
– Mi motiválta önt, hogy a közigazgatásban helyezkedjen el?
– Már pályakezdőként is a Kondorosi Nagyközségi Tanácson dolgoztam jegyzőként 1990-től 1993-ig, és az első felsőfokú végzettségemet az Államigazgatási Főiskolán szereztem. Tehát én egészen fiatalon „jegyezkedtem el” a közigazgatással. Közben elkezdtem a jogi egyetemet, és meghívtak egy békéscsabai ügyvédi irodába, ahol 6 évet töltöttem. 1999-ben a szarvasi önkormányzathoz kerültem mint jogtanácsos. Ezután osztályvezető lettem, és 2005. szeptember 1-től lettem jegyző Szarvason egészen 2025. július 16-ig.
– Melyek voltak a legnagyobb kihívások, amikor jegyző lett?
– Kondoroson leginkább az, hogy teljesen ismeretlen terület volt, hiszen akkor született meg az önkormányzati törvény, a tanácsrendszerből belecsöppentünk az önkormányzati világba. Szarvason igazából nem volt nagy kihívás, tekintettel arra, hogy azelőtt éveken keresztül a jegyző jobbkezeként dolgoztam.
– Milyen változásokat tapasztalt a közigazgatásban és a város életében az elmúlt évek alatt?
– 2010 után teljesen átalakult a közigazgatás rendszere, létrejöttek a kormányhivatalok, a járási hivatalok. 2011-ig, az új önkormányzati törvény létrejöttéig mi láttuk el a hatósági jogköröket. Ezután a hivatalom fele elkerült tőlem: kormánytisztviselők lettek és átkerültek a járási hivatalhoz. Nekem pedig csak néhány hatósági jogköröm maradt. Megváltozott a jegyzők jogállása is: míg engem korábban a képviselő testület választott meg, 2014-től a polgármester egyszemélyes döntése az, hogy ki lesz a jegyző. Akkor már 9 éve voltam jegyző, így ez a státuszomat nem érintette.
A vármegye utolsó címzetes főjegyzője a csapatmunkában hisz
Melis János a vármegye utolsó címzetes főjegyzője, de már országos szinten is kevesen maradtak. Bár számos címet és kitüntetést kiérdemelt, mégsem tulajdonítja magának a sikereket és a dicsőséget.
– Mely kezdeményezéseire a legbüszkébb?
– Nemsokkal azután kerültem Szarvasra, hogy Babák Mihály polgármester úr hivatalba lépett. A huszonhat évből közel az egészet együtt töltöttük. Ezalatt Szarvas egy korszakalkotó fejlődésen ment keresztül. A kezdeményezések igazából nem tőlem jöttek, hanem a polgármestertől és a képviselő testületektől, én pedig örömmel vettem a kezembe a döntések végrehajtását.
Nekem egy dologban volt önálló döntési jogosultságom: hogy milyen hivatalt működtetek, azt milyen személyi állománnyal töltöm fel, hogy vezetem. A célokat, a feladatokat meghatározták, de hogy azon belül a hivatal azt hogyan fogja végrehajtani, annak én voltam a felelőse, illetve a mindenkori jegyző.
Amire nagyon büszke vagyok, az az, hogy annak a városnak a fejlődését szolgáltam, aminek az 1723-as újra-alapításában az én őseim tevékenyen vettek részt – ott is van a nevük a letelepedési emlékművön. Oda jártam gimnáziumba, ott élt a családom egy része. Látni azt, hogy mivé tud válni a város egy negyedszázad alatt, az egy nagyszerű dolog volt.
– Ha visszanéz a pályájára, mit csinálna másképp?
– Valójában nem csinálnám másképp. Kvázi az egész aktív életemet a közigazgatás töltötte ki, és gondoltam, hogy valamiféle erős hiányérzet fog majd bennem dolgozni, hogy ezt vagy azt még megcsinálhattam volna. De ahogy eltelt néhány hónap, végiggondoltam és elégedett tudtam lenni. A munkám az életemnek fontos része volt, de azt, amit sikernek élek meg, azok a gyerekeim. Nagyon szép méltatások hangzottak el a tevékenységemről, de ha nincs ez a progresszív városvezetés, akkor én nem tudtam volna ezeket a dolgokat megcsinálni. Fontos fogaskereke voltam a gépezetnek, de az erőt, a motort azt nem én adtam bele.
– Mi adott erőt, milyen értékek vezették önt a munkája során?
– Olyan családi mintát hoztam magammal, hogy amit elkezdesz, azt ostorkicsapásig meg kell csinálni és nincs olyan, hogy nem tudod megcsinálni, hogy félbehagyod, hogy rosszul csinálod meg, hanem tisztességgel kell. Fontos megemlíteni, hogy csodálatos emberekkel dolgoztam együtt. Egy nagy családként működtünk, odafigyeltünk egymás gondjaira, bajaira, beálltunk a másik helyére, ha az éppen nyomorúságos helyzetbe került, lélekben és minden más módon támogattuk egymást. Én ezt is tűztem ki magamnak hivatalvezetési célomul, hogy egy olyan emberi közeget hozzunk létre, ahol annak is jelentősége van, hogy ott emberek dolgoznak. A beosztottjaim felmérték ennek a közösségnek az értékét, és tisztességesen végezték a munkájukat. Ami az igazi erőt adta, az az, hogy felneveltünk a feleségemmel három gyereket, akik nagyszerű felnőttek lettek. Követve a szülők példáját kettő közülük szintén jogi területen dolgozik és a harmadik pedig az egészségügyben. Az adta a létezésünk érelmét, hogy őket idáig eljuttattuk, és az összes többi, az csak múló epizód.
– Mit jelentett önnek, hogy ön volt az egyik utolsó „címzetes főjegyző”?
– Békés vármegyében az utolsó voltam. Ez egy gyönyörű dolog és a munkám elismerése volt. A korábbi jogszabályok lehetővé tették, hogy 10 év kiváló minősítés elérése után felterjesszenek, és a miniszterelnök adományozta nekem ezt a címet 2016-ban. Ezt néhány éve kivezették a rendszerből, de mi, akik ezt a címet megkaptuk, a nyugdíjba vonulásunkig viselhettük. Velem nem volt szűkmarkú a sors ami az elismeréseket illeti, mert
- 2008-ban az Év Jegyzője címet kaptam,
- aztán A Honvédelemért kitüntetést kaptam dr. Takács Árpádtól,
- és 2024. március 15-én megkaptam a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét.
Ezen kívül a város nagyon fontos díjait:
- a Szarvas Városért kitüntetést,
- a Szarvasi Baráti Kör arany emlékplakettjét,
- és most, a legvégén pedig a Szarvasért Alapítványnak az évente kiadott szarvas szobrát, a nyugdíjba vonulásom alkalmából, elismerve ezt a 26 évet.
Melis János előre tekint: tervek és üzenetek az utódoknak
Melis János a nyugdíjas éveiben sem fog unatkozni. A következő években is aktív életet szeretne élni. A jövő szakembereinek szívhez szóló üzenetet küldött:
– Mit tervez a következő években, mivel szeretné tölteni a szabadidejét?
– Még tavaly ősszel kerestek meg, hogy tanítsak az egyik egyetemen a felnőttoktatásban. Így a tapasztalataimat a tanítás útján fogom átadni. Nagyon várom az unokákat, akikkel nagyon jól elleszek majd, ha lesznek. A feleségem még 5-6 évig dolgozik a törvényszéken, azt még ki kell töltenem. Most van egy pótunokám, egy másfél éves golden retriever, vele birkózunk itt a kertben: amit én rendbe rakok, azt ő lerombolja másnap reggelre. A gyerekek elküldtek a feleségemmel utazgatni és egyedül is eljutottam egy hétre Törökországba. Néha az embernek ki kell mosni az agyából egy csomó dolgot és nyílni kell az újabb dolgok irányába.
– Mit üzen a jövő jegyzőinek és fiatal közigazgatási szakembereknek?
– Egy Remarque idézetet szeretnék beszúrni a végére:
Egyetlen embernek sincs joga lenézni a másikra, kivéve, ha segít neki felállni.
Ha vezetők vagyunk, mindig vegyük figyelembe, hogy alattunk emberek dolgoznak, és bármennyire nehéz, azt se felejtsük el soha, hogy az ügyfelek, akiket kiszolgálunk, ugyanolyan emberek, mint mi. Soha ne váljon az ember gépiessé ebben a munkában, hanem valahogy próbálja meg túllendíteni magát a nehéz napokon. Egy éve voltam jegyző, amikor valami nagyon nem úgy alakult, ahogy én akartam és elegem volt az egészből. A régi irodám ablakában álltam, ahonnan végig látni lehetett a várost. Babák Mihály bejött az irodámba, és azt mondta nekem: „Nézz csak arrafelé, nézz úgy végig rajta! Azokban a házakban ott emberek élnek...” Érdekes, hogy az embernek milyen apró töredékek változtatják meg a hozzáállását.
