53 perce
Megújul a nagyszénási alsó tagozat épülete – videóval
Nagyszabású felújítás kezdődik Nagyszénáson, a Czabán Samu Általános Iskola alsó tagozatos épületét korszerűsítik a TOP Plusz program keretében. Az iskolai fejlesztés célja, hogy modernebb, biztonságosabb és akadálymentes környezetet biztosítson a legkisebb diákok számára.
Erdős Norbert beszélgetett Nagy Attiláné polgármester asszonnyal, az iskola Klebersberg épületének felújításáról.
Jó hír Nagyszénásnak: megújul a Czabán Samu Általános Iskola Hősök útján található alsó tagozatos épülete – olvasható Erdős Norbert országgyűlési képviselő oldalán.
A fejlesztés 81,6 millió forint támogatással, a TOP Plusz program keretében valósul meg.
A beruházás részeként:
- Kicserélik az udvar felőli homlokzati nyílászárókat,
- teljesen megújul a logopédiai foglalkoztató és az egyéni fejlesztő szoba,
- és akadálymentes parkoló, valamint mosdó is épül.
A korszerűsítés szebbé és mindenki számára elérhetőbbé teszi az alsósoknak otthont adó iskolarészt.