Megújul a nagyszénási alsó tagozat épülete – videóval

Nagyszabású felújítás kezdődik Nagyszénáson, a Czabán Samu Általános Iskola alsó tagozatos épületét korszerűsítik a TOP Plusz program keretében. Az iskolai fejlesztés célja, hogy modernebb, biztonságosabb és akadálymentes környezetet biztosítson a legkisebb diákok számára.

Beol.hu
Erdős Norbert beszélgetett Nagy Attiláné polgármester asszonnyal, az iskola Klebersberg épületének felújításáról.

Jó hír Nagyszénásnak: megújul a Czabán Samu Általános Iskola Hősök útján található alsó tagozatos épülete – olvasható Erdős Norbert országgyűlési képviselő oldalán.

A fejlesztés 81,6 millió forint támogatással, a TOP Plusz program keretében valósul meg.

A beruházás részeként:

  • Kicserélik az udvar felőli homlokzati nyílászárókat,
  • teljesen megújul a logopédiai foglalkoztató és az egyéni fejlesztő szoba,
  • és akadálymentes parkoló, valamint mosdó is épül.

A korszerűsítés szebbé és mindenki számára elérhetőbbé teszi az alsósoknak otthont adó iskolarészt. 

 

