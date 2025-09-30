szeptember 30., kedd

Vegyék be vagy elaltatom – milyen sorsot érdemel a mindörökké hűséges kutya?

Címkék#tacskó#Csabai Állatvédők KHE Menhely#megrendítő#történet

Szégyen, emberi felelőtlenség, fájdalom. Egy megrendítő történet jelent meg a Csabai Állatvédők közösségi oldalán.

Beol.hu

– Megint megszakadt a szívünk. Szombaton egy úriember jelent meg a menhelyünkön egy 9 éves tacskó kislánnyal. Elmondása szerint a kutya az édesanyjáé volt, aki már nem tud róla gondoskodni. Ő maga pedig kamionozik, így „nincs ideje” rá. Közölte: „Vegyék be, vagy elaltatom Békésen.” Kolléganőnk türelmesen elmondta neki, hogy 2 hét múlva lesz üres férőhelyünk, akkor tudjuk átvenni. Ez nem felelt meg neki. Más menhelyet sem akart felkeresni. Csak az „azonnal vagy elaltatom” maradt az opció. A megrendítő történetet közösségi oldalukon a Csabai Állatvédők tették közzé.

A megrendítő történet egy tacskólányról szól.
A megrendítő történetet a Csabai Állatvédők tették közzé. Forrás: Csabai Állatvédők/Facebook

A megrendítő történet egy tacskólányról szól

Mint írják, amikor végül nagy nehezen kimondták, hogy „jó, próbáljuk meg elhelyezni”, a férfi egyszerűen kiengedte a kocsiból a kislányt az utcára! Szerencséjük volt, hogy meg tudták fogni a kutyát, mielőtt baj történik.

– Ez a történet nem a mi hőstettünkről szól, hanem az emberi felelőtlenség fájdalmas hiányáról. Hogyan lehet így bánni egy családtaggal? Egy 9 éves, idős kutyával, aki egész életében hűséges volt? Szégyen. Kérünk mindenkit: gondoljátok végig, mielőtt állatot vállaltok! A felelősség egy életre szól, nem addig, amíg kényelmes. A tacsilány most biztonságban van nálunk. Mi mindent megteszünk érte, hogy szerető gazdira találjon – mert ő is megérdemli a boldog öregkort – olvasható a posztban.

Nemrégiben a Csabai Állatvédők a Wenckheim kerékpárúton fogtak be egy gyönyörű kutyát, de chipet nem találtak benne.

 

