Hős kislány, déli slágerek – megható történet és piaci fordulatok
Hanna, a bátor kislány, könnyek között harcolt édesanyja életéért, és hősies cselekedete az egész országot mélyen megérintette. Lélekjelenlétének köszönhetően megmentette édesanyja életét, miközben a mentők azon dolgoztak, hogy stabil állapotba hozzák a nőt. Két rendőr vigyázott eközben Hannára, aki rendíthetetlenül kitartott. Most megszólalt az egyik rendőr, Szemenyei Kamilla, aki elmondta: még az eset után egy hónappal is folyamatosan érkeznek az adományok, amelyeket ő személyesen juttat el a családnak.
Hajnalban lett rosszul az anyuka, a lány megmentette édesanyja életét
Szikra Brigitta nemrég költözött kislányával Csárdaszállásról Békéscsabára. Épphogy berendezkedtek, amikor váratlan betegség tört az anyukéra. Hajnalban lett rosszul, és mivel Hannát egyedül neveli, ketten voltak csak a házban. A kislány 9 éves, de korát meghazudtoló módon segített, ezzel pedig megmentette édesanyját.
Hanna újra és újra erőt merített
– Anya hajnalban lett rosszul, még utolsó erejével szólított, kérte, hogy hívjam a 112-es segélyhívót. Utána összeesett. Követtem a telefonban elhangzó utasításokat, megrázogattam, fejét oldalra fordítottam, de nem történt semmi – emlékezett vissza a kislány. Hanna végig sírt, de újra és újra visszanyerte lélekjelenlétét. Amíg a mentők szállítható állapotba hozták édesanyját, addig két rendőr vigyázott rá.
Egyre inkább déli szelek fújnak a piacon – ezek most a legnagyobb slágerek
El sem hiszik, milyen kosár állt össze. Mi már kint voltunk pénteken délután a békéscsabai piacon, és az árusok elmondták, mi lesz szombaton a sláger, ha valaki spórolni akar.
Békésen robbant fel a Szerelembomba - videóval, galériával
Békésen folytatódott a Hatoslottó megújulását ünneplő eseménysorozat pénteken este. A Szerencsekoncertek részeként ezúttal Komonyi Zsuzsi, illetve a Bebe and the Band lépett színpadra. A koncertek előtti interjúkban pedig megtudhattuk, hogy milyen kötődése van a vármegyéhez Komonyi Zsuzsinak, illetve azt is, hogy Bebe miért és melyik településen járt gyakran Békésben.
Szerencsekoncert: Bebe és Komonyi Zsuzsi BékésenFotók: Jenei Péter
A kátyús szakaszon is felvonultak a munkagépek, tükörsima lesz végig ez az út
Újabb kilométereken semmisítik meg a kátyúkat, a hullámzó útpálya néhány hét után kisimul. Évtizedek óra erre vártak a településen és a környéken lakók, az errefelé közlekedők.
Hamarosan érkezik a nyugdíjkorrekció, tízezrekkel többet kapnak az idősek
A kormány döntésének értelmében jön a pótlólagos nyugdíjemelési korrekció. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mennyi pénzt kapnak a nyugdíjasok? Mikor jön a nyugdíjkorrekció? Utánajártunk, és mutatjuk a válaszokat.
Új szoborral gazdagodott a város főutcája: a Gazdiváró a hűség jelképe
Egy kutyát ábrázoló köztéri alkotást avattak fel szombaton a Munkácsy Fest művészeti fesztivál keretében Békéscsabán. A Gazdiváró nevet viselő szobor az Andrássy út–Munkácsy utca kereszteződésében egy felajánlás révén jöhetett létre.
Gaztenger a szomszédban? Itt a válasz, ki tud segíteni a bajban