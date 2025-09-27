Hős kislány, déli slágerek – megható történet és piaci fordulatok

Hanna, a bátor kislány, könnyek között harcolt édesanyja életéért, és hősies cselekedete az egész országot mélyen megérintette. Lélekjelenlétének köszönhetően megmentette édesanyja életét, miközben a mentők azon dolgoztak, hogy stabil állapotba hozzák a nőt. Két rendőr vigyázott eközben Hannára, aki rendíthetetlenül kitartott. Most megszólalt az egyik rendőr, Szemenyei Kamilla, aki elmondta: még az eset után egy hónappal is folyamatosan érkeznek az adományok, amelyeket ő személyesen juttat el a családnak.

Hanna, aki megmentette édesanyja életét, valamint nagymamája, Szikra Sándorné igazi szövetségesek. Fotó: Bencsik Ádám

Hajnalban lett rosszul az anyuka, a lány megmentette édesanyja életét

Szikra Brigitta nemrég költözött kislányával Csárdaszállásról Békéscsabára. Épphogy berendezkedtek, amikor váratlan betegség tört az anyukéra. Hajnalban lett rosszul, és mivel Hannát egyedül neveli, ketten voltak csak a házban. A kislány 9 éves, de korát meghazudtoló módon segített, ezzel pedig megmentette édesanyját.

Hanna újra és újra erőt merített

– Anya hajnalban lett rosszul, még utolsó erejével szólított, kérte, hogy hívjam a 112-es segélyhívót. Utána összeesett. Követtem a telefonban elhangzó utasításokat, megrázogattam, fejét oldalra fordítottam, de nem történt semmi – emlékezett vissza a kislány. Hanna végig sírt, de újra és újra visszanyerte lélekjelenlétét. Amíg a mentők szállítható állapotba hozták édesanyját, addig két rendőr vigyázott rá.

