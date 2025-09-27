szeptember 27., szombat

Hős kislány, déli slágerek – megható történet és piaci fordulatok

Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig meghatódott. Amíg a mentők szállítható állapotba hozták édesanyját, addig két rendőr vigyázott a kislányra, aki megmentette édesanyja életét. Most megszólalt az egyik rendőr, Szemenyei Kamilla, aki elmondta, az eset után egy hónappal is rengeteg felajánlás érkezik, amit eljuttat a családhoz. Nézzük, ezen kívül mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 27-én.

Beol.hu

Hanna, a bátor kislány, könnyek között harcolt édesanyja életéért, és hősies cselekedete az egész országot mélyen megérintette. Lélekjelenlétének köszönhetően megmentette édesanyja életét, miközben a mentők azon dolgoztak, hogy stabil állapotba hozzák a nőt. Két rendőr vigyázott eközben Hannára, aki rendíthetetlenül kitartott. Most megszólalt az egyik rendőr, Szemenyei Kamilla, aki elmondta: még az eset után egy hónappal is folyamatosan érkeznek az adományok, amelyeket ő személyesen juttat el a családnak.

Hanna, aki megmentette édesanyja életét.
Hanna, aki megmentette édesanyja életét, valamint nagymamája, Szikra Sándorné igazi szövetségesek. Fotó: Bencsik Ádám 

Hajnalban lett rosszul az anyuka, a lány megmentette édesanyja életét

Szikra Brigitta nemrég költözött kislányával Csárdaszállásról Békéscsabára. Épphogy berendezkedtek, amikor váratlan betegség tört az anyukéra. Hajnalban lett rosszul, és mivel Hannát egyedül neveli, ketten voltak csak a házban. A kislány 9 éves, de korát meghazudtoló módon segített, ezzel pedig megmentette édesanyját.

Hanna újra és újra erőt merített

– Anya hajnalban lett rosszul, még utolsó erejével szólított, kérte, hogy hívjam a 112-es segélyhívót. Utána összeesett. Követtem a telefonban elhangzó utasításokat, megrázogattam, fejét oldalra fordítottam, de nem történt semmi – emlékezett vissza a kislány. Hanna végig sírt, de újra és újra visszanyerte lélekjelenlétét. Amíg a mentők szállítható állapotba hozták édesanyját, addig két rendőr vigyázott rá.

Egyre inkább déli szelek fújnak a piacon – ezek most a legnagyobb slágerek

El sem hiszik, milyen kosár állt össze. Mi már kint voltunk pénteken délután a békéscsabai piacon, és az árusok elmondták, mi lesz szombaton a sláger, ha valaki spórolni akar.

A csabai piac ezen kosarával jobban kijöhet, mint két héttel ezelőtt. Fotó: Bencsik Ádám  

Békésen robbant fel a Szerelembomba - videóval, galériával

Békésen folytatódott a Hatoslottó megújulását ünneplő eseménysorozat pénteken este. A Szerencsekoncertek részeként ezúttal Komonyi Zsuzsi, illetve a Bebe and the Band lépett színpadra. A koncertek előtti interjúkban pedig megtudhattuk, hogy milyen kötődése van a vármegyéhez Komonyi Zsuzsinak, illetve azt is, hogy Bebe miért és melyik településen járt gyakran Békésben.

Szerencsekoncert: Bebe és Komonyi Zsuzsi Békésen

Fotók: Jenei Péter

A kátyús szakaszon is felvonultak a munkagépek, tükörsima lesz végig ez az út

Újabb kilométereken semmisítik meg a kátyúkat, a hullámzó útpálya néhány hét után kisimul. Évtizedek óra erre vártak a településen és a környéken lakók, az errefelé közlekedők.

Farkas Sándor, Erdős Norbert, Szilágyi János a helyszínen tartott sajtótájékoztatót. A szerző felvétele

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Hamarosan érkezik a nyugdíjkorrekció, tízezrekkel többet kapnak az idősek

A kormány döntésének értelmében jön a pótlólagos nyugdíjemelési korrekció. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mennyi pénzt kapnak a nyugdíjasok? Mikor jön a nyugdíjkorrekció? Utánajártunk, és mutatjuk a válaszokat.

Hamarosan érkezik a nyugdíjkorrekció. Forrás: Illusztráció: MW-archív

Új szoborral gazdagodott a város főutcája: a Gazdiváró a hűség jelképe

Egy kutyát ábrázoló köztéri alkotást avattak fel szombaton a Munkácsy Fest művészeti fesztivál keretében Békéscsabán. A Gazdiváró nevet viselő szobor az Andrássy út–Munkácsy utca kereszteződésében egy felajánlás révén jöhetett létre.

Szombaton a Munkácsy Fest művészeti fesztivál keretében avatták fel a Gazdiváró című szobrot Békéscsabán az Andrássy út – Munkácsy utca kereszteződésében. Fotó: Vincze Attila

 

