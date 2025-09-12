Holtankoljak 1 órája

Megkönnyebbülhetnek az autósok: több pénz marad a kasszában

Az elmúlt heti üzemanyagár-növekedés már a múlté. A benzin és a gázolaj literje kevesebb lesz, mint az elmúlt napokban. Az üzemanyagárak csökkenésnek indultak, kevesebbe kerül majd a tankolás.

üzemanyagárak, benzin, gázolaj Az üzemanyagárak ismét csökkenésnek indultak. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Szombaton a héten tapasztaltakkal ellentétben változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Ezúttal csökkenésre számíthatunk a következők szerint: a benzin bruttó 2, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe, ha a kutak is eszerint csökkentik a kiskereskedelmi áraikat – adta hírül a holtankoljak.hu. Ma, pénteken az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon (2025.09.12-én): 95-ös benzin: 590 Ft/liter

Gázolaj: 591 Ft/liter

