Megkönnyebbülhetnek az autósok: több pénz marad a kasszában
Az elmúlt heti üzemanyagár-növekedés már a múlté. A benzin és a gázolaj literje kevesebb lesz, mint az elmúlt napokban. Az üzemanyagárak csökkenésnek indultak, kevesebbe kerül majd a tankolás.
üzemanyagárak, benzin, gázolaj Az üzemanyagárak ismét csökkenésnek indultak.
Illusztráció: Shutterstock
Szombaton a héten tapasztaltakkal ellentétben változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Ezúttal csökkenésre számíthatunk a következők szerint: a benzin bruttó 2, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe, ha a kutak is eszerint csökkentik a kiskereskedelmi áraikat – adta hírül a holtankoljak.hu.
Ma, pénteken az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon (2025.09.12-én):
- 95-ös benzin: 590 Ft/liter
- Gázolaj: 591 Ft/liter
