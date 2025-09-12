szeptember 12., péntek

Megkönnyebbülhetnek az autósok: több pénz marad a kasszában

Az elmúlt heti üzemanyagár-növekedés már a múlté. A benzin és a gázolaj literje kevesebb lesz, mint az elmúlt napokban. Az üzemanyagárak csökkenésnek indultak, kevesebbe kerül majd a tankolás.

Szombaton a héten tapasztaltakkal ellentétben változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Ezúttal csökkenésre számíthatunk a következők szerint: a benzin bruttó 2, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe, ha a kutak is eszerint csökkentik a kiskereskedelmi áraikat – adta hírül a holtankoljak.hu.

Ma, pénteken az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon (2025.09.12-én):

  • 95-ös benzin: 590 Ft/liter 
  • Gázolaj: 591 Ft/liter 

 

