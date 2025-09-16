szeptember 16., kedd

Meghalt Robert Redford

89 éves korában elhunyt a legendás amerikai színész, Robert Redford.

Beol.hu
Meghalt Robert Redford

Robert Redford

Forrás: MTI

A színész halálát, amely a Utah állambeli Provo külvárosában, a hegyekben következett be, Cindi Berger, a Rogers & Cowan PMK reklámügynökség vezérigazgatója jelentette be. Berger közölte, hogy Redford álmában hunyt el, de a halál pontos okát nem írta– adta hírül a New York Times értesülésére hivatkozva a Magyar Nemzet.

 

 

