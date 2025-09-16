Gyász
2 órája
Meghalt Robert Redford
89 éves korában elhunyt a legendás amerikai színész, Robert Redford.
Robert Redford
Forrás: MTI
A színész halálát, amely a Utah állambeli Provo külvárosában, a hegyekben következett be, Cindi Berger, a Rogers & Cowan PMK reklámügynökség vezérigazgatója jelentette be. Berger közölte, hogy Redford álmában hunyt el, de a halál pontos okát nem írta– adta hírül a New York Times értesülésére hivatkozva a Magyar Nemzet.
Ezt ne hagyja ki!Biztonság
2 órája
Hamu égette meg, a kormányt elrántotta – akcióval figyelmeztetnek - videóval, galériával
Ezt ne hagyja ki!Termékvisszahívás
4 órája
Visszahívták a népszerű terméket, probléma akadt az összetevőkkel
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre