Gyula

Megérkeztek az anyakönyvi hírek

Nézzük, milyen hírek érkeztek Gyuláról.

Beol.hu

GYULA

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Borszéki Eszter Viktória (Gyula) és Nisteriuc Ádám (Gyula),

Ancsin Róbert (Békéscsaba) és Bálint Kitty (Gyula)

 HALÁLESET:

 Széplaki Imréné (Szeredi Margit 1947., Gyula), Nagy Bálint 1948., Gyula, Juhász Mihályné (Szeredi Erzsébet 1937., Gyula), Hermann András 1964., Gyula, Sullay Mihály 1944., Gyula, Borza Mihály Mátyásné (Urbancsek Edit Ilona 1962., Gyula), Gaál Sándorné (Gitye Mária) 1933., Körösszakál, Csíkos Dániel János 1952., Gyula

 

