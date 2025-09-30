Gyula
3 órája
Megérkeztek az anyakönyvi hírek
Nézzük, milyen hírek érkeztek Gyuláról.
GYULA
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Borszéki Eszter Viktória (Gyula) és Nisteriuc Ádám (Gyula),
Ancsin Róbert (Békéscsaba) és Bálint Kitty (Gyula)
HALÁLESET:
Széplaki Imréné (Szeredi Margit 1947., Gyula), Nagy Bálint 1948., Gyula, Juhász Mihályné (Szeredi Erzsébet 1937., Gyula), Hermann András 1964., Gyula, Sullay Mihály 1944., Gyula, Borza Mihály Mátyásné (Urbancsek Edit Ilona 1962., Gyula), Gaál Sándorné (Gitye Mária) 1933., Körösszakál, Csíkos Dániel János 1952., Gyula
Ezt ne hagyja ki!Keresi a lányt
4 órája
Szokatlan dolgot tett a nő a Békéscsabára tartó vonaton, most az egész város őt keresi
Ezt ne hagyja ki!Időjárás
7 órája
Korai fagyok veszélyeztetik a kerteket – figyelmeztetés keddre Békés megyében
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre