1 órája

Megérkeztek az anyakönyvi hírek

Nézzük, milyen hírek érkeztek Békéscsabáról Orosházáról és Gyuláról.

Megérkeztek az anyakönyvi hírek

Anyakönyvi hírek békésből

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

BÉKÉSCSABA

HÁZASSÁG

Koloh Zsolt (Albertisa) és Bartók Mónika (Albertisa)

Gedó Dávid  (Békéscsaba) és Várnai Violetta (Békéscsaba)

Ladányi István (Békéscsaba) és Kovács Gabriella Magdolna (Békéscsaba)

Japport Dorina Dorka (Gyula) és Mihály Félix (Okány)

OROSHÁZA

SZÜLETÉS

Serb László és Gábor Erika fia László Máté

Tóth Zoltán és Forró Tünde fia Levente Zsolt

HÁZASSÁG 

Fekécs Gergely Levente (Orosháza) és Tóth Bettina Edit (Vác)

Szabó Lajos (Orosháza) és Kolman Ágnes (Orosháza)

GYULA

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Baranyi Judit Ilona (Budaörs) és Temesvári Bence (Gyula)

Chisbora Roland (Gyula) és Kurucz Vivien (Gyula) 

Balogh Vivien (Gyula) és Novák Ernő (Gyula)

Veres Éva (Gyula) és Vigh Marcel Dávid (Gyula)

Kővári Ferenc (Gyula) és Kiss Eliz (Gyula)

HALÁLESET:

 István Zsuzsanna (1964., Gyula)

Gyula, Schmidt Lajosné (Podhraczky Erzsébet Márta 1947.), 

Gyula, Kéri László (1943., Gyula),

HALÁLESET:

Lipták Imréné (Szél Judit 1951., Szabadkígyós), 

Almási Béla 1951., (Okány, Mánássy Zoltán 1945.),

Makai Béla (Gyula, 1975., Elek)

Fekete Gáborné (Baráth Margit Veronika 1947., Dombiratos),

 

 

