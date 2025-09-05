2 órája
Megérkeztek az anyakönyvi hírek
Nézzük, milyen hírek érkeztek Békéscsabáról Orosházáról és Gyuláról.
Anyakönyvi hírek békésből
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
BÉKÉSCSABA
HÁZASSÁG
Koloh Zsolt (Albertisa) és Bartók Mónika (Albertisa)
Gedó Dávid (Békéscsaba) és Várnai Violetta (Békéscsaba)
Ladányi István (Békéscsaba) és Kovács Gabriella Magdolna (Békéscsaba)
Japport Dorina Dorka (Gyula) és Mihály Félix (Okány)
OROSHÁZA
SZÜLETÉS
Serb László és Gábor Erika fia László Máté
Tóth Zoltán és Forró Tünde fia Levente Zsolt
HÁZASSÁG
Fekécs Gergely Levente (Orosháza) és Tóth Bettina Edit (Vác)
Szabó Lajos (Orosháza) és Kolman Ágnes (Orosháza)
GYULA
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Baranyi Judit Ilona (Budaörs) és Temesvári Bence (Gyula)
Chisbora Roland (Gyula) és Kurucz Vivien (Gyula)
Balogh Vivien (Gyula) és Novák Ernő (Gyula)
Veres Éva (Gyula) és Vigh Marcel Dávid (Gyula)
Kővári Ferenc (Gyula) és Kiss Eliz (Gyula)
HALÁLESET:
István Zsuzsanna (1964., Gyula)
Gyula, Schmidt Lajosné (Podhraczky Erzsébet Márta 1947.),
Gyula, Kéri László (1943., Gyula),
HALÁLESET:
Lipták Imréné (Szél Judit 1951., Szabadkígyós),
Almási Béla 1951., (Okány, Mánássy Zoltán 1945.),
Makai Béla (Gyula, 1975., Elek)
Fekete Gáborné (Baráth Margit Veronika 1947., Dombiratos),
