Elkészült a fél évszázada várt útfelújítás – videóval

Még áprilisban kezdődtek el az előkészítő munkálatok a 4434-es út Medgyesegyháza és Kétegyháza közötti szakaszán, majd nyár elején arról számoltunk be, hogy az aszfaltozás heteken belül elindul a területen, azóta pedig teljesen elkészült a beruházás. A 4,8 km hosszú medgyesegyházi útfelújítás 412 millió forint értékben a Magyar Falu Programban jött létre.

Elkészült az ötven éve várt medgyesegyházi útfelújítás, így sokkal biztonságosabb lett a közlekedés Kétegyháza felé. Fotó: Beol.hu

A medgyesegyházi útfelújítás az iparosítási tervek alapját képezi

Medgyesegyháza polgármestere a felújított útszakasz kapcsán tartott keddi sajtótájékoztatón elmondta, 50 éve várnak erre az útra, ami végre elkészült. Ruck Márton hangsúlyozta, ez a beruházás nagyon komolyan befolyásolja a település életét, hiszen azt tervezik, hogy a várost iparosítják, ahhoz pedig elengedhetetlen, hogy legalább ilyen minőségű utak készüljenek.

Még a Békéscsabára járók is ezentúl inkább erre kerülnek

Erdős Norbert országgyűlési képviselő kiemelte, nemcsak a medgyesegyháziak, hanem a dél-békésiek, a Mezőkovácsházai járásban lakók is nagyon örülnek ennek a beruházásnak, gyakorlatilag mindenki, aki Gyula felé közlekedik. Megjegyezte, hogy az itt élők nagyon is tisztában vannak azzal, hogy már elkészült az út, hiszen mint fogalmazott, elkezdtek azok is erre járni, akik Békéscsaba felé közlekednek Medgyesegyházáról. Ennek legfőképp az az oka, hogy most már szinte végig jó állapotú úton lehet közlekedni a vármegyeszékhely irányába.

Gyulára immár végig jó minőségű út vezet

Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés vármegyei igazgatója a beruházás részleteit ismertette: kétrétegű aszfaltburkolatot építettek, mindkét oldalon egyméteres szélességben rendezték a padkákat, kialakították a vízelvezető árkokat, illetve felfestették a burkolati jeleket. A fejlesztésnek köszönhetően immár a magyarbánhegyesi bekötőúttól teljes hosszúságban jó minőségű, felújított burkolaton lehet eljutni Gyuláig.