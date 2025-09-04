szeptember 4., csütörtök

Szabad az út Orosháza és Vásárhely között: péntektől nő a sebesség

Orosházánál befejeződött a vasúti pályafelújítás, Szeged és Békéscsaba között pedig felszámolták a sebességkorlátozásokat. A MÁV-csoport ezt közleményben is megerősítette.

Beol.hu

– Befejeződött a Hódmezővásárhely és Orosháza között júniusban elkezdett jelentős pályakarbantartás és az orosházi peronok felújítása. A pályamunkálatoknak köszönhetően megszüntettük a sebességkorlátozásokat, közel 19 kilométeren ismét 80 km/órára emeltük az engedélyezett pályasebességet, így a Szegedet Békéscsabával összekötő 135-ös számú vasútvonalon megbízhatóbbá, pontosabbá válik a vonatközlekedés: az eddigi 80% körüli menetrendszerűségről 90%-ra javulhat a pontosság, azaz 10 vonatból átlagosan 9 tudja tartani a menetrendjét – olvasható a MÁV-csoport közleményében.

MÁV-csoport: felújították az orosházi vasútállomást.
MÁV: hétfőn még kordonok jelezték az orosházi vasútállomás felújítását. Fotó: Csete Ilona

MÁV: az orosházi vasútállomáson könnyebb lesz felszállni a vonatokra

Mint írják, ez a nyári felújítás az utolsó üteme volt a Szeged–Békéscsaba vonalon évekkel ezelőtt megkezdett korszerűsítési munkának, ennek eredményeként Hódmezővásárhely és Orosháza között is teljes hosszban hézagnélküli vágányt alakítottak ki és szinte teljesen megszüntették a pályaállapot miatti sebességkorlátozásokat. Az orosházi állomáson végzett munkálatoknak köszönhetően könnyebb lesz felszállni a vonatokra.

Visszaállították a pályasebességet Orosháza és Hódmezővásárhely között

– A Hódmezővásárhely és Orosháza közötti pályakarbantartással 19 kilométeren visszaemeltük a pályasebességet 80 km/órára, így megszüntettük a vonatoknak eddig mintegy nyolc percnyi késéseket okozó sebességkorlátozásokat, és megelőzzük további ún. lassújelek bevezetését is. December közepén hat kilométeres szakaszon végzünk még – technológiai előírások szerint szükséges – vágányszabályozást, amellyel ezen szakaszon is visszaállítjuk a 80 km/órás engedélyezett pályasebességet – olvasható a közleményben.

Az év végére a Szeged–Békéscsaba vonalon felszámolják a sebességkorlátozásokat, a csongrád-csanádi vármegyeszékhely és Hódmezővásárhely között 100 km/órával, míg a békési vármegyeszékhely felé lévő szakaszon 80 km/órával járhatnak a vonatok. 

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az orosházi vasútállomáson peronemelést végeznek. Szeptember 2-án, kedd reggel 6 órától szeptember 4. reggeléig teljesen lezárták a Huba utcai vasúti átjárót.

Így értékelt a térség országgyűlési képviselője

Erdős Norbert, Békés vármegye 4. választókerületének országgyűlési képviselője: – Jó hír ez minden itt élőnek, különösen a munkába, iskolába ingázóknak. Nemcsak azért, mert így gyorsabb, pontosabb lehet az utazás Orosháza és Hódmezővásárhely között, hanem azért is, mert a fejlesztés az egész Dél-Alföld vasúti közlekedését versenyképesebbé teszi. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a térség országgyűlési képviselőjeként személyesen is lobbizhattam és dolgozhattam ezért a beruházásért.

 

