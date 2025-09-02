MÁV
3 órája
Teljesen lezárták a forgalmas vasúti átjárót
Autósok, figyelem, erre napokig ne közlekedjetek! Lezárták ezt a vasúti átjárót.
Javában zajlik az orosházi vasútállomáson a fejlesztés, peronemelést végeznek. Szeptember 2-án, kedd reggel 6 órától szeptember 4. reggeléig teljesen lezárták a Huba utcai vasúti átjárót.
Orosházán, a Huba utcai átjáró 3. vágányánál is felújítják az átjárót, a vágány alatt talpfákat cserélik vasbetonaljakra, pótolják az ágyazatot és az aszfalt kopórétegét cserélik a szomszédos vágányokig, emiatt szeptember 2-án 6 órától 4-én 6 óráig teljesen lezárják az átjárót – számoltak be a MÁVINFORM oldalán.
