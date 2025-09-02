szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

27°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MÁV

3 órája

Teljesen lezárták a forgalmas vasúti átjárót

Címkék#felújítás#MÁVINFORM#vasútállomás#lezárás#reggel#Orosháza

Autósok, figyelem, erre napokig ne közlekedjetek! Lezárták ezt a vasúti átjárót.

Csete Ilona

Javában zajlik az orosházi vasútállomáson a fejlesztés, peronemelést végeznek. Szeptember 2-án, kedd reggel 6 órától szeptember 4. reggeléig teljesen lezárták a Huba utcai vasúti átjárót.

Orosházán, itt a Huba utcai vasúti átjárót lezárták, felújítás kedd reggel óta. A szerző felvétele

Orosházán, a Huba utcai átjáró 3. vágányánál is felújítják az átjárót, a vágány alatt talpfákat cserélik vasbetonaljakra, pótolják az ágyazatot és az aszfalt kopórétegét cserélik a szomszédos vágányokig, emiatt szeptember 2-án 6 órától 4-én 6 óráig teljesen lezárják az átjárót – számoltak be a MÁVINFORM oldalán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu