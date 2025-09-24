szeptember 24., szerda

Elképesztően alacsony a vízállás, néhol át lehet sétálni a folyón - videóval

Battonyáról és távolabbi helyekről is sokan választják úti céljuknak Pécskát. A természeti adottságok is vonzerőt jelentenek annak, aki a határ túloldalára szervez túrát.

Csete Ilona

Bodrogi Attila, hódmezővásárhelyi amatőr meteorológus a Battonyához közeli Pécskán járt. Míg a battonyaiakat a testvértelepülési kapocs csalja gyakran a magyar-román határ túloldalára, őt a Maros folyó és annak természeti közege.

Ha nem tudsz úszni, sétálj át a Maros folyó apadt szakaszán
A Maros folyó rekord alacsony vízállásakor ilyen képek készültek. Fotó: Bodrogi Attila

A Maros folyón ilyen egy rekord alacsony vízállás

Beszámolója szerint rendkívül alacsony vízállást tapasztalt, ezt a Marosról készített felvételekkel dokumentálta. A fotókat és videót a Dél-Alföld meteorológia Facebook-oldalán is megosztotta légi felvételek kíséretében.

– A felvételek készültekor Aradnál -48 cm volt a vízállás, ez a korábbi, 2019-es rekordtól 8 centiméterrel marad el. Ahogy Apátfalvánál, vagy éppen Makónál, itt is találni olyan pontokat a folyón, ahol úszás nélkül át lehet sétálni rajta – írta bejegyzésében.

Az idei nyár különösen szélsőséges értéket hozott: augusztus 20-án Makónál dőlt meg a negatív vízállási rekord, amikor –120 centimétert mértek. Jelenleg a folyó ugyanitt -109 centiméteren áll, ami továbbra is jóval a megszokott szint alatt van.

Fotó: Bodrogi Attila

 

 

