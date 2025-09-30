Mona Lisa is ebben szenvedett: dr. Márk László a magas koleszterelinről – podcast

Hova vezet a magas koleszterin, illetve van egy olyan betegség, ami öröklődő és magas koleszterinszinttel jár? A figyelemfelhívást szolgálja az úgynevezett FH-világnap minden szeptemberben. A familiáris hypercholesterinaemia egy örökletes rendellenesség – Mona Lisa is ebben szenvedett – ami már fiatalabb életkorban súlyos szív- és érrendszeri betegségekhez vezet, miután az érintettnek genetikailag magas a koleszterinszintje.

A rossz koleszterin magas szintjének veszélyeire is rákérdezünk a professzornál, illetve a megelőzés is terítékre kerül. Dr. Márk László szólt arról, a szívinfarktusnál a három legfontosabb rizikófaktor a dohányzás, a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint. Többféle koleszterin létezik, amit a vérvétel utáni leleten is láthatunk, ezekről is beszélt podcastunkban a kardiológus főorvos.