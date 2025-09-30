szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

14°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beol podcast

31 perce

Mona Lisa is ebben szenvedett: dr. Márk László a magas koleszterelinről – podcast

Címkék#Beol podcast#Békés Vármegyei Központi Kórház#Prof dr Márk László#kardiológus#koleszterin

Stúdiónk vendége prof. dr. Márk László, a Békés Vármegyei Központi Kórház kardiológus főorvosa volt.

Nyemcsok László

Hova vezet a magas koleszterin, illetve van egy olyan betegség, ami öröklődő és magas koleszterinszinttel jár? A figyelemfelhívást szolgálja az úgynevezett FH-világnap minden szeptemberben. A familiáris hypercholesterinaemia egy örökletes rendellenesség – Mona Lisa is ebben szenvedett –  ami már fiatalabb életkorban súlyos szív- és érrendszeri betegségekhez vezet, miután az érintettnek genetikailag magas a koleszterinszintje.

A rossz koleszterin magas szintjének veszélyeire is rákérdezünk a professzornál, illetve a megelőzés is terítékre kerül. Dr. Márk László szólt arról, a szívinfarktusnál a három legfontosabb rizikófaktor a dohányzás, a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint. Többféle koleszterin létezik, amit a vérvétel utáni leleten is láthatunk, ezekről is beszélt podcastunkban a kardiológus főorvos.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Beol podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu