Mona Lisa is ebben szenvedett: dr. Márk László a magas koleszterelinről – podcast
Stúdiónk vendége prof. dr. Márk László, a Békés Vármegyei Központi Kórház kardiológus főorvosa volt.
Hova vezet a magas koleszterin, illetve van egy olyan betegség, ami öröklődő és magas koleszterinszinttel jár? A figyelemfelhívást szolgálja az úgynevezett FH-világnap minden szeptemberben. A familiáris hypercholesterinaemia egy örökletes rendellenesség – Mona Lisa is ebben szenvedett – ami már fiatalabb életkorban súlyos szív- és érrendszeri betegségekhez vezet, miután az érintettnek genetikailag magas a koleszterinszintje.
A rossz koleszterin magas szintjének veszélyeire is rákérdezünk a professzornál, illetve a megelőzés is terítékre kerül. Dr. Márk László szólt arról, a szívinfarktusnál a három legfontosabb rizikófaktor a dohányzás, a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint. Többféle koleszterin létezik, amit a vérvétel utáni leleten is láthatunk, ezekről is beszélt podcastunkban a kardiológus főorvos.
