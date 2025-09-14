szeptember 14., vasárnap

Békéscsaba, készülj!

51 perce

Csak 30 felettieknek szól a Mamma Mia újranyitási bulija

Címkék#Mamma Mia Club#Dj Leslie#nosztalgia#retró#divat#Békéscsaba

A Mamma Mia Club szeptember 20-án, szombaton újranyitja kapuit, és rögtön egy különleges eseménnyel indít. Szombaton este a legnagyobb retró slágerekre bulizhatnak a 30 év felettiek.

Nyemcsok László

Ez az éjszaka nem a rohanásról, hanem a nosztalgiáról, a közös éneklésről és a felszabadult táncolásról szól majd. Igazi időutazás a ’80-as, ’90-es és 2000-es évek legnagyobb kedvenceivel. Dj Leslie garantálja a zenei élményt, amely a régi slágerek világába repíti vissza a közönséget.

A Mamma Mia ismét bizonyítja, Békéscsabán a retró sosem megy ki a divatból. Fotó: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook

Ahogy a szervezők mondták, a Mamma Mia ismét bizonyítja, Békéscsabán a retró sosem megy ki a divatból.

 

 

