38 perce
Hatalmas retrobulival indul az ősz Békéscsabán
Békéscsaba készülj! A Mamma Mia Club szeptember 20-án újranyitja kapuit, és rögtön egy különleges eseménnyel indít: szeptember 20-án, szombat este a retró legnagyobb slágereire bulizhatnak a 30 év felettiek.
A retro sosem megy ki a Mamma Miából és Békéscsabáról Fotó: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook
Ez az éjszaka nem a rohanásról, hanem a nosztalgiáról, a közös éneklésről és a felszabadult táncolásról szól majd – igazi időutazás a ’80-as, ’90-es és 2000-es évek legnagyobb kedvenceivel.
Mit ígér az este?
- Hamisítatlan retró slágereket
- Kiváló hangulatot, kényelmes közegben
- A megye legjobb társaságát – kizárólag a 30+ korosztályból.
A rezidens Dj Leslie garantálja a felejthetetlen zenei élményt, amely újra a fiatalság legszebb pillanataiba repíti a közönséget. A Mamma Mia pedig ismét bizonyítja majd szeptember 20-án, szombaton, hogy Békéscsabán a retro sosem megy ki a divatból.
Ásós Géza az ínyenceket, a slágergyárosok a bulizókat csalták ki a falunapra – galériával, videóval