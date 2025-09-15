szeptember 15., hétfő

Nyitnak a kapuk

38 perce

Hatalmas retrobulival indul az ősz Békéscsabán

Békéscsaba készülj! A Mamma Mia Club szeptember 20-án újranyitja kapuit, és rögtön egy különleges eseménnyel indít: szeptember 20-án, szombat este a retró legnagyobb slágereire bulizhatnak a 30 év felettiek.

Nyemcsok László
Hatalmas retrobulival indul az ősz Békéscsabán

A retro sosem megy ki a Mamma Miából és Békéscsabáról Fotó: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook

Ez az éjszaka nem a rohanásról, hanem a nosztalgiáról, a közös éneklésről és a felszabadult táncolásról szól majd – igazi időutazás a ’80-as, ’90-es és 2000-es évek legnagyobb kedvenceivel.

Mit ígér az este?

  • Hamisítatlan retró slágereket
  • Kiváló hangulatot, kényelmes közegben
  • A megye legjobb társaságát – kizárólag a 30+ korosztályból.

A rezidens Dj Leslie garantálja a felejthetetlen zenei élményt, amely újra a fiatalság legszebb pillanataiba repíti a közönséget. A Mamma Mia pedig ismét bizonyítja majd szeptember 20-án, szombaton, hogy Békéscsabán a retro sosem megy ki a divatból.

 

 

