Hatalmas retrobulival indul az ősz Békéscsabán

Ez az éjszaka nem a rohanásról, hanem a nosztalgiáról, a közös éneklésről és a felszabadult táncolásról szól majd – igazi időutazás a ’80-as, ’90-es és 2000-es évek legnagyobb kedvenceivel.

Mit ígér az este?

Hamisítatlan retró slágereket

Kiváló hangulatot, kényelmes közegben

A megye legjobb társaságát – kizárólag a 30+ korosztályból.

A rezidens Dj Leslie garantálja a felejthetetlen zenei élményt, amely újra a fiatalság legszebb pillanataiba repíti a közönséget. A Mamma Mia pedig ismét bizonyítja majd szeptember 20-án, szombaton, hogy Békéscsabán a retro sosem megy ki a divatból.