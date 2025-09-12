1 órája
Márta Jani minden makettje egy győzelem, helikoptere ott lesz a nemzetközi versenyen
Aki soha nem adja fel. Ő az a Márta Jani, a nagyszénásiak büszkesége, a példakép, aki sok éve szervezi kerekesszékéből az autó- és motorsport szerelmeseinek a kiállításokat, a találkozókat.
Fantasztikus kitartás, küzdés, pozitív életszemlélet jellemzi Márta Jánost. Az autó- és motorsport találkozóiról ismert fiatalember a világhálón szövögette hazai és nemzetközi szinten is elismert versenyzőkkel a kapcsolatait, amik ma már olyan betonerős barátságok, ami szintén erőt ad a kerekesszékében élő, szorgalmasan makettező Janinak a mindennapok megéléséhez.
Jani elkészült azzal a helikopterrel, amivel nevez az idei, 31. Békéscsabai Nemzetközi Makettkiállítás és Versenyre.
– Vannak hibái, de igyekeztem a tőlem telhető legjobban megépíteni a még mozgó két-két ujjammal. Fogyatékkal élőként ez nem tudom, mire lesz elég – mutatta meg a világháló közösségének a 15 éve versenyző makettező Márta Jani.
