Márta Jani minden makettje egy győzelem, helikoptere ott lesz a nemzetközi versenyen

Fantasztikus kitartás, küzdés, pozitív életszemlélet jellemzi Márta Jánost. Az autó- és motorsport találkozóiról ismert fiatalember a világhálón szövögette hazai és nemzetközi szinten is elismert versenyzőkkel a kapcsolatait, amik ma már olyan betonerős barátságok, ami szintén erőt ad a kerekesszékében élő, szorgalmasan makettező Janinak a mindennapok megéléséhez.

Márta János a makettversenyre egy helikopterrel nevez. Fotó: Facebook

Jani elkészült azzal a helikopterrel, amivel nevez az idei, 31. Békéscsabai Nemzetközi Makettkiállítás és Versenyre.

– Vannak hibái, de igyekeztem a tőlem telhető legjobban megépíteni a még mozgó két-két ujjammal. Fogyatékkal élőként ez nem tudom, mire lesz elég – mutatta meg a világháló közösségének a 15 éve versenyző makettező Márta Jani.