szeptember 12., péntek

Mária névnap

23°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Makettező példakép

1 órája

Márta Jani minden makettje egy győzelem, helikoptere ott lesz a nemzetközi versenyen

Címkék#fiatalember#Márta Jani#makettező#barátság#példakép#helikopter

Aki soha nem adja fel. Ő az a Márta Jani, a nagyszénásiak büszkesége, a példakép, aki sok éve szervezi kerekesszékéből az autó- és motorsport szerelmeseinek a kiállításokat, a találkozókat.

Csete Ilona

Fantasztikus kitartás, küzdés, pozitív életszemlélet jellemzi Márta Jánost. Az autó- és motorsport találkozóiról ismert fiatalember a világhálón szövögette hazai és nemzetközi szinten is elismert versenyzőkkel a kapcsolatait, amik ma már olyan betonerős barátságok, ami szintén erőt ad a kerekesszékében élő, szorgalmasan makettező Janinak a mindennapok megéléséhez.

Márta János a makettversenyre egy helikopterrel nevez. Fotó: Facebook

Jani elkészült azzal a helikopterrel, amivel nevez az idei, 31. Békéscsabai Nemzetközi Makettkiállítás és Versenyre.

– Vannak hibái, de igyekeztem a tőlem telhető legjobban megépíteni a még mozgó két-két ujjammal. Fogyatékkal élőként ez nem tudom, mire lesz elég – mutatta meg a világháló közösségének a 15 éve versenyző makettező Márta Jani.

Betegen, kitartó szorgalommal készítette el ezt a makettet Jani. Fotó: Facebook

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu