A mester építőkövei a gyufaszálak

1 órája

Rendőrből kastélyépítő, romokból álmodik történelmet, majd megépíti - galériával

Címkék#Szűcs Pál#gyufaszál#kondorosi#makettmester

De szerencsések ennek a városnak a lakói, hiszen találkozhatnak azzal a pécsi nyugdíjassal, Szűcs Pállal, akinek a legtöbb kastélya van. Ő érkezett Békésbe, hogy megmutasson belőlük majd húsz páratlan szépségű épületet és meséljen szenvedélyéről a makettkiállításon. Hétfőn este sokaknak lehetőségük volt kérdezni, miként készült el egy-egy álomkastélya. Az országos és nemzetközi elismerésekkel büszkélkedő nyugdíjas pécsi rendőrt nagy szeretettel fogadták.

Csete Ilona

Szűcs Pál gyufaszálakból, pontosabban gyufaszáldarabokból építkezik. A kastélyok a hosszú, türelmes kétkezi munkafolyamat végén páratlan szépségű látványt nyújtanak, ez kiderül Kondoroson, ahol ezen a héten látható Szűcs Pál makettkiállítása. Minden egy bajor házzal és egy skót kastéllyal kezdődött... 

Szűcs Pál kastélyépítő makettkiállítása
Szűcs Pál kastélyépítő makettkiállítása. A szerző felvétele

Különleges makettkiállítás a kondorosi

De ne siessünk, ne áruljunk el mindent e szenvedély kibontakozásáról rögtön az legelején! Inkább derítsük ki, milyen apropóból érkezett Kondorosra a makettek készítője, aki szemet vetett a kondorosi kastélyra is tavaly.

Kondoros önkormányzata és a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház invitálta Szűcs Pál makettmestert, hozza el gyufakastély kiállításának anyagát a városba, hiszen a lakosság nagyon kíváncsi különösen a közelben található, ma már romos állapotú kiscsákói és a helyben lévő Batthyány-Geist kastély gyufaszálakból elkészített makettjeire is.

Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere köszöntötte a mestert, Szűcs Pált, a nyugalmazott rendőr alezredest, a makettmestert, aki feleségével és a nagyszénási helytörténeti kutatással foglalkozó Nagy Lajossal és annak a párjával – ők már korábban komoly helytörténeti dokumentumokat adtak át a kondorosiaknak - a szerző – érkezett a hétfő esti megnyitóra.

Rigler Ivett intézményvezető, Ribárszki Péter és a makettek mestere, a kastélytulajdonos, Szűcs Pál. A szerző felvétele

Jubileum, ünnepi év alkalmából érkezett a makettek mestere

Elhangzott: idén ünnepli Kondoros város újratelepítésének 150. évfordulóját, valamint Petőfi István születésének 200. évfordulóját. Ezek a jubileumok többszörösen kapcsolódnak a kondorosi Batthyány-Geist kastélyhoz. Itt alakult meg meg a történelmi Magyarország első bejegyzett vadásztársasága, az Alföldi Vadásztársulat, itt élt Petőfi István és Geist Gáspár.

– Külön öröm, hogy a kastélyunk Szűcs Pál makettmester kezei nyomán gyufaszálból elkészülhetett és dísze a mai kiállításnak – fogalmazott Ribárszki Péter polgármester. Köszöntőjében kitért arra is, milyen különleges ez az alkalom.

– Ez a hely már sokaknak számtalan bemutatkozási lehetőséget adott, nekünk pedig élményt, de amit most látunk, az felemelő érzéssel tölt el mindannyiunkat. Ünnepel a városunk, Szűcs Pál pedig Baranya vármegyéből, Pécs városából érkezett, hogy megmutassa nekünk ezeket a csodákat, amiket ő szorgalommal, több mint negyed évszázad munkájával készített. Elképzelni is lehetetlen, mennyi gyufaszálat kellett ehhez megfogni, megcsiszolni, ragasztóval bekenni és úgy elhelyezni, hogy ebből megjelenjenek, életre keljenek azok a romos, vagy elhanyagolt, vagy éppen mára már felújított kastélyok, amik itt és most életre kelnek. 

Romokból álmodik történelmet, majd megépíti

Fotók: Csete Ilona

 

Felfoghatatlan: félmillió gyufaszál lobbantja fel a kíváncsiságot

– Helyünkbe hozta, rácsodálkozhatunk 17 pazar látványú épületére. Kimondani is sok: kastélyaihoz felhasznált több mint félmillió gyufaszálat. Gondoljunk csak bele, nekünk mit jelent egy szál gyufa, mire használjuk, miközben egy ilyen nagyszerű alkotónak ez egy építőkő. A legnagyobb öröm számunkra az, hogy a 2024-es esztendőben Kondoros városának épített öröksége, a kondorosi Batthyányi-Geist vadászkastély itt és most kiemelt helyen szerepel a kiscsákóival együtt – e szavak kíséretében ajánlotta mindenki figyelmébe a kiállítás anyagát a városvezető.

Szűcs Pál pedig lebilincselő módon mesélt a megnyitón egykori munkájáról, majd a 2003-as nyugdíjba vonulása utáni évekről, a kirándulásaikról, amikor személyesen felkereste a kastélyokat, lefotózta, emlékezetébe véste azoknak minden zeg-zugát, majd aprólékos munkával elkészítette őket. 

A makettkiállítás már a megnyitón sok látogatót vonzott Kondoroson. A szerző felvétele

Épített örökségeink a kastélyok, makettek őrzik szépségüket

Arról is szót ejtett a makettek mestere, hogy elkötelezetten és fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy a hazánkban még fellelhető romos kastélyokat makettkészítőként egykoron, eredeti szépségüknek megfelelően megépíthesse, így megmenthesse ezeket az épített örökségeket és megmutathassa a közönségnek.

Szűcs Pál a gyufaszál-kastélyaival rendszeres résztvevője a Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítás és -versenynek, ahonnan soha nem megy haza üres kézzel! Az idén is nyilatkozott ott, a helyszínen hírportálunknak, most a kondorosi Batthyány–Geist-kastélyával nevezett, azt is elvitte a Körös Makett Kupa alkalmából Békéscsabára.

A mester ezen a héten Kondoroson tárlatvezetéseket tart, sok diák is érkezik a művelődési házba, ahol megtekinthetik a makett kiállítást. Szombaton pedig a kondorosi kastélynál tartanak nagyszabású, a vadász idény nyitánya alkalmából programot, ott lesz látható a Batthyány–Geist-kastélya.

