Rendőrből kastélyépítő, romokból álmodik történelmet, majd megépíti - galériával

Szűcs Pál gyufaszálakból, pontosabban gyufaszáldarabokból építkezik. A kastélyok a hosszú, türelmes kétkezi munkafolyamat végén páratlan szépségű látványt nyújtanak, ez kiderül Kondoroson, ahol ezen a héten látható Szűcs Pál makettkiállítása. Minden egy bajor házzal és egy skót kastéllyal kezdődött...

Szűcs Pál kastélyépítő makettkiállítása. A szerző felvétele

Különleges makettkiállítás a kondorosi

De ne siessünk, ne áruljunk el mindent e szenvedély kibontakozásáról rögtön az legelején! Inkább derítsük ki, milyen apropóból érkezett Kondorosra a makettek készítője, aki szemet vetett a kondorosi kastélyra is tavaly.

Kondoros önkormányzata és a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház invitálta Szűcs Pál makettmestert, hozza el gyufakastély kiállításának anyagát a városba, hiszen a lakosság nagyon kíváncsi különösen a közelben található, ma már romos állapotú kiscsákói és a helyben lévő Batthyány-Geist kastély gyufaszálakból elkészített makettjeire is.

Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere köszöntötte a mestert, Szűcs Pált, a nyugalmazott rendőr alezredest, a makettmestert, aki feleségével és a nagyszénási helytörténeti kutatással foglalkozó Nagy Lajossal és annak a párjával – ők már korábban komoly helytörténeti dokumentumokat adtak át a kondorosiaknak - a szerző – érkezett a hétfő esti megnyitóra.

Rigler Ivett intézményvezető, Ribárszki Péter és a makettek mestere, a kastélytulajdonos, Szűcs Pál. A szerző felvétele

Jubileum, ünnepi év alkalmából érkezett a makettek mestere

Elhangzott: idén ünnepli Kondoros város újratelepítésének 150. évfordulóját, valamint Petőfi István születésének 200. évfordulóját. Ezek a jubileumok többszörösen kapcsolódnak a kondorosi Batthyány-Geist kastélyhoz. Itt alakult meg meg a történelmi Magyarország első bejegyzett vadásztársasága, az Alföldi Vadásztársulat, itt élt Petőfi István és Geist Gáspár.

– Külön öröm, hogy a kastélyunk Szűcs Pál makettmester kezei nyomán gyufaszálból elkészülhetett és dísze a mai kiállításnak – fogalmazott Ribárszki Péter polgármester. Köszöntőjében kitért arra is, milyen különleges ez az alkalom.

– Ez a hely már sokaknak számtalan bemutatkozási lehetőséget adott, nekünk pedig élményt, de amit most látunk, az felemelő érzéssel tölt el mindannyiunkat. Ünnepel a városunk, Szűcs Pál pedig Baranya vármegyéből, Pécs városából érkezett, hogy megmutassa nekünk ezeket a csodákat, amiket ő szorgalommal, több mint negyed évszázad munkájával készített. Elképzelni is lehetetlen, mennyi gyufaszálat kellett ehhez megfogni, megcsiszolni, ragasztóval bekenni és úgy elhelyezni, hogy ebből megjelenjenek, életre keljenek azok a romos, vagy elhanyagolt, vagy éppen mára már felújított kastélyok, amik itt és most életre kelnek.