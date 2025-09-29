Figyeljen a bevásárlásnál, néhány helyen befeketedett a majonéz

A Halloween Magyarországon is egyre népszerűbb, ezért nem meglepő, hogy egyre több bolt és gyártó igyekszik az ünnepnek megfelelő termékkel előrukkolni. Legutóbb a Sparban jelentek meg halálfejes termékek, most pedig az Univer sokkol minket a fekete majonézzel.

Fekete majonézzel borzolja a kedélyeket az Univer. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Halálfejes termékkel is találkoztunk

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Spar akciós újságjában, közvetlenül a Frankfurti virsli alatt feltűnt egy halálfejes csomagolású termék. A látszat ellenére nem mérget árultak, hanem egy édességet, egészen pontosan egy savanyú cukorkát. Az édességnek nemcsak a külseje volt megdöbbentő, hanem az ára is, ugyanis egy kilogramm majdnem húszezer forintba került.

Miért fekete a majonéz?

Az Univer Black Edition fokhagymás majonéznek már a doboza is eltér a megszokottól. A szokásos színt feketére cserélték és a címkén is változtattak, így tökéletesen illeszkedik a halloween-i tematikába. Az összetevőket végigolvasva egyetlen szokatlan hozzávalót találtunk, mégpedig a növényi szenet. Mint kiderült, ez a hozzáadott szén felelős a majonéz fekete színéért.