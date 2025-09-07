szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

22°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csalók

1 órája

Fontos figyelmeztetést adott ki a Magyar Telekom

Címkék#trükk#Magyar Telekom#csaló#figyelmeztetés#bankkártya

A csalók kreativitása nem ismer határokat. Egyre többféle módszerrel élnek vissza a Magyar Telekom nevével és igyekeznek az ügyfelek személyes és bankkártya adatait megszerezni és azokat felhasználni, így nem árt óvatosnak lenni! – figyelmeztet összefoglalójában a távközlési társaság.

Beol.hu
Fontos figyelmeztetést adott ki a Magyar Telekom

Vigyázz! Ne dőlj be a csalóknak!

Forrás: shutterstock

– Gyanús linket és magyartalan szöveget tartalmazó SMS-t kaptál? Semmiképpen NE kattints a benne található linkre (kivéve, ha az telekom.hu, hutelekom.go.link vagy cloud.site.telekom.hu kezdetű), NE add meg a személyes- és Telekom fiók- vagy webmail belépési adataidat, sem banki azonosítóidat! Például a legújabb csalás a SIM-kártyád inaktiválása kapcsán sürget adataid megadására – figyelmeztet a legújabb módszerre a Magyar Telekom. A cég honlapján összegyűjtötte a csalók leggyakoribb trükkjeit, és részletesen kifejtik, miként védekezhetünk ezen módszerekkel szemben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu