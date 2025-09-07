Fontos figyelmeztetést adott ki a Magyar Telekom

– Gyanús linket és magyartalan szöveget tartalmazó SMS-t kaptál? Semmiképpen NE kattints a benne található linkre (kivéve, ha az telekom.hu, hutelekom.go.link vagy cloud.site.telekom.hu kezdetű), NE add meg a személyes- és Telekom fiók- vagy webmail belépési adataidat, sem banki azonosítóidat! Például a legújabb csalás a SIM-kártyád inaktiválása kapcsán sürget adataid megadására – figyelmeztet a legújabb módszerre a Magyar Telekom. A cég honlapján összegyűjtötte a csalók leggyakoribb trükkjeit, és részletesen kifejtik, miként védekezhetünk ezen módszerekkel szemben.