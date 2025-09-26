Tartalékosok is csatlakoznak a Magyar Honvédség legösszetettebb műveletéhez

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, szeptember 1-jén megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) országvédelmi gyakorlat, amely során nemcsak nemzeti, de szövetségi szinten is megmérettetik a Magyar Honvédség. – A komplex gyakorlat alatt az állomány tanúbizonyságot ad felkészültségéről, tudásáról, a legmodernebb haditechnikai eszközök készségszintű kezeléséről – olvasható a MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred sajtóközleményében.

A Magyar Honvédség országvédelmi gyakorlatához tartalékosok is csatlakoznak. Fotó: Területvédelmi Erők/Facebook

Tartalékosok is csatlakoznak a Magyar Honvédség országvédelmi gyakorlatához

Mint írják, a nagy láthatóságú NATO keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlaton fontos szerep hárul a területvédelmi ezredekre is, így az MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred – 3 zászlóaljával együtt – több száz katonájával vesz részt köztük önkéntes tartalékos, hivatásos és szerződésesállomány. Fő feladatuk, hogy a harcoló katonai alakulatokba integrálva támogassák a meghatározott harcászati feladatokat.

A pontos és dinamikus végrehajtás érdekben az önkéntes tartalékos katonák felkészítése folyamatos és jelenleg is tart a kiképzési bázisokon és katonai objektumokban. Ahogy az a közleményben olvasható, a kiképzés felkészíti a katonákat, hogy a Magyar Honvédség aktív és tartalékos komponense közösen, együttműködve legyen képes országunk függetlenségét és területi teljességét, sértetlenségét megvédeni, emellett érdemben hozzájárulni a nemzetközi biztonságot erősítő szövetségi műveletekhez is.

Az önkéntes tartalékos katonák felkészítése jelenleg is tart. Fotó: Koncsek Barna

A tartalékosok száma kétezer fölé nőtt

Mint azt dr. Drót László dandártábornok, a Magyar Honvédség Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka elmondta, a most bevonult állománnyal kétezer fölé emelkedik a szeptember 1-jén elindított védelmi gyakorlatba bevont tartalékosok száma. A hosszú hónapokig tervezett, több vármegyére kiterjedőműveletekben a honvédség minden alakulata érintett, a hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák a közös feladatok végrehajtásával tesztelik és egyben fejlesztik is a haderő reagálóképességét és működési hatékonyságát.