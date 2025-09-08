Közösségeiket építik, ehhez nyertek forrásokat is

Dombegyház polgármesteri hivatalában a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője, Erdős Norbert sajtótájékoztatón jelentette be több civil közösség pályázati sikerét. Átadta Dohorné Nagy Nórának azt a dokumentumot, ami igazolja, a Dombegyházi Civil Egyesület a Csoóri Sándor Alaptól 400 ezer forintot nyert hímző hagyományaik felélesztésére. Elhangzott, egy éve ismét működik a hímző szakkör, a fiatalok örömmel csatlakoztak.

Sajtótájékoztatót tartott Erdős Norbert Dombegyházon. A szerző felvétele

A Magyar Falu Programban a Határ menti Polgárőr Egyesület 970 ezer forintot nyert. Varga Imréné, a civilek gazdasági vezetője elmondta, elektromos robogók beszerzésére fordítják a pénzt. Dombegyház Nagyközség Sportegyesülete is a Magyar Falu Programban nyert 7 millió forintot, amit a pályán az öltöző és az épület tetőszerkezetének a felújítására fordítják, hangzott el Kerék Teréziától.