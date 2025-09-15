szeptember 15., hétfő

Útépítés

1 órája

Halasztás után szerződés, újabb hír az M44-est fogadó autópályáról

Címkék#m44#hírek#Arad#gyorsforgalmi út#Békéscsaba

Fontos információ érkezett a Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi megépítéséről. Itt Békés vármegyében azért van különös jelentősége ennek a beruházásnak, mert ebbe a szakaszba csatlakozna a keletre épülő M44-es.

Papp Gábor

Aláírták a kivitelezési szerződést az Arad–Nagyvárad gyorsforgalmi út második szakaszának megépítésére a közbeszerzési eljáráson győztes török-román cégtársulással – írta a maszol.ro az M44-essel kapcsolatban is fontos hírrel kapcsolatban. A cégtársasággal aláírt megállapodás értelmében 24 hónap alatt kellene megépíteniük a Nagyszalonta és a Kisjenő közötti közel 40 kilométeres szelvényt. A 2,76 milliárd lejes beruházás részeként egy összekötő út is épül Szalontánál Magyarország határáig.

Az M44-es út
A döntés az M44-es határon túli folytatását is érinti. Fotó: Rosta Tibor

120 kilométer hosszú lesz

A maszol.ro írt arról is, hogy az Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi út összesen több mint 120 kilométer hosszú lesz és három szakaszra osztották. A 33,7 kilométeres Nagyvárad–Szalonta szakaszra idén májusban írták alá a kivitelezési szerződést a nagyváradi Precon és az ukrán Automagistral Pivden cégtársulással, míg a Kisjenő és Arad közötti leghosszabb, 47 kilométeres szakasz esetében az óvások elbírálására várnak azt követően, hogy a török Nurol Insaat Ve Ticaret megnyerte a közbeszerzési eljárást.

Hozzátették, a közelmúltban az economedia.ro birtokába jutott egy olyan hivatalos dokumentum, amelynek értelmében a Nagyvárad–Szalonta szakasz építését 2027. márciusára halasztották. A dokumentum szerint egyebek mellett pénzhiány miatt napolták el a munkálatok kezdetét. Ilyen körülmények között még bizonytalan, hogy mi lesz a Szalonta–Kisjenő szelvény sorsa. A huszonnégy hónapos kivitelezési idő azt jelenti, hogy 2027. év végéig már át kellene adni, de azt nem tudni, hogy mikor kezdődhet el a tulajdonképpeni építkezés.

Az M44-est is érinti a kérdés

Ahogy azt megírtuk, az Arad-Nagyvárad közti gyorsforgalmi út – melybe majd az M44 belefuthat – négysávos és összesen 120,1 kilométer hosszú lesz, csatlakozási pontokkal a nyomvonala menti főbb városokhoz. A projekt része egy nagyváradi öt kilométeres és egy aradi három kilométeres bekötőút, valamint az a csaknem tíz kilométeres útszakasz, amely Nagyszalontánál a magyar határhoz vezet, és megteremti az összeköttetést a Békéscsabára vezető M44-es úttal. Csakhogy romániai sajtóhírek szerint a közelmúltban értesítették a kivitelezőt, hogy később kezdje a Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi út első szakaszának építését, mert nem zárultak le a kisajátítások és nincs elegendő pénz a munkálatok kifizetésére.

 

Az M44-essel kapcsolatban addig is itt egy izgalmas videó, amely a Budapestről Csabára vezető utat veszi górcső alá. 

 

 

