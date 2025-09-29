szeptember 29., hétfő

Fontos dátum

1 órája

November 28-át mindenki írja be a naptárába!

Már most érdemes beírni november 28-át a naptárba. Ezen a napon visszatér sokak nagy kedvence.

Papp Gábor

Megvan az új dátum! A Lovarda visszatér november 28-án! – tájékoztatott Facebook-oldalán a Gyulai Várfürdő. 

a Gyulai Várfürdő lovarda látványterve
A Lovarda a látványterv alapján nagyon különleges lesz a Gyulai Várfürdőben. Forrás: Gyulai Várfürdő

A Lovarda hamarosan nyit, megkezdődött a visszaszámlálás

– Drága Követőink, van egy szuper hírünk! Tudjuk, hogy tűkön ültök (mi is!), és bár az eredetileg tervezett nyitás egy kicsit csúszik, néha a nagy projektek befejezése több időt vesz igénybe, mint gondolnánk, most már megvan a végleges, fix időpont a Lovarda (beltéri gyógymedencék) teljes pompájú megnyitására! Készüljetek, mert… 2025. november 28-án pénteken kinyit a Lovarda!  Ezen a napon ismét birtokba vehetitek a szeretett gyógyvizes medencéiteket, és elkezdődhet a téli kényeztetés! – emelték ki.

A Castello Szaunaparkot ingyenesen használhatják a vendégek

A Gyulai Várfürdő addig is kedveskedik a vendégeknek, és a figyelmükbe ajánlják a Castello Szaunaparkot. A Lovarda megnyitásáig tartó időszakban október 1-től minden, a fürdőbe látogató vendég teljesen ingyen használhatja a Castello Szaunaparkot. A maximális szaunaélmény biztosítása érdekében a tematizált felöntések továbbra is szaunafelöntés jeggyel vehetők igénybe a korlátozott létszám miatt.

A Lovarda számos meglepetést tartogat majd

A Lovarda felújításáról több alkalommal is írtunk portálunkon. Legutóbb akkor, amikor a beruházás elérte a 60 százalékos készültséget. A fejlesztés több meglepetést is tartogat majd a vendégek számára.

 

 

 

