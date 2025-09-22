3 órája
A Lovardában kezdődött meg a disznótoros szezon
Nyolcadikos diákok nyerték meg a töltöttkáposzta-versenyt Vári Ferenc pedagógus vezetésével, a legjobb kolbászt a Túl töltők csapata készítette. A legszebben terített asztal díját a GYÚR-NAK csapat érdemelte ki a zsűri döntése alapján.
A kondorosi közösség egyik legkedvesebb hagyománya, a Töltöttkáposzta- és Kolbászkészítő-verseny, melyet a hétvégén a Kondorosi Kertbarát Kör szervezett meg a Lovarda Rendezvényközpontban. Ez a disznótoros szezon nyitányának számít a városban.
Tizenegy csapat gyúrta a kolbászt és főzte a töltött káposztát, a díjakat Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere és Melis Zoltán, a kertbarát kör elnöke adta át a legjobbaknak. A zsűri – Pallér Sándor elnök, valamint Miléné Kalhammer Éva és Megyik Pálné – komoly feladat előtt állt, hiszen a csapatok magasra tették a mércét.
