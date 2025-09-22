szeptember 22., hétfő

Kolbász, töltött káposzta

3 órája

A Lovardában kezdődött meg a disznótoros szezon

Címkék#Lovardában#GYÚR-NAK#verseny#kolbász

Nyolcadikos diákok nyerték meg a töltöttkáposzta-versenyt Vári Ferenc pedagógus vezetésével, a legjobb kolbászt a Túl töltők csapata készítette. A legszebben terített asztal díját a GYÚR-NAK csapat érdemelte ki a zsűri döntése alapján.

Nyemcsok László

A kondorosi közösség egyik legkedvesebb hagyománya, a Töltöttkáposzta- és Kolbászkészítő-verseny, melyet a hétvégén a Kondorosi Kertbarát Kör szervezett meg a Lovarda Rendezvényközpontban. Ez a disznótoros szezon nyitányának számít a városban.  

Tekeredett a kolbász a Lovardában, sokan gyúrták, töltötték. Fotó: Kondorosi Kertbarát Kör/Facebook 

Tizenegy csapat gyúrta a kolbászt és főzte a töltött káposztát, a díjakat Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere és Melis Zoltán, a kertbarát kör elnöke adta át a legjobbaknak. A zsűri – Pallér Sándor elnök, valamint Miléné Kalhammer Éva és Megyik Pálné – komoly feladat előtt állt, hiszen a csapatok magasra tették a mércét. 


https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

