A Lovardában kezdődött meg a disznótoros szezon

A kondorosi közösség egyik legkedvesebb hagyománya, a Töltöttkáposzta- és Kolbászkészítő-verseny, melyet a hétvégén a Kondorosi Kertbarát Kör szervezett meg a Lovarda Rendezvényközpontban. Ez a disznótoros szezon nyitányának számít a városban.

Tekeredett a kolbász a Lovardában, sokan gyúrták, töltötték. Fotó: Kondorosi Kertbarát Kör/Facebook

Tizenegy csapat gyúrta a kolbászt és főzte a töltött káposztát, a díjakat Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere és Melis Zoltán, a kertbarát kör elnöke adta át a legjobbaknak. A zsűri – Pallér Sándor elnök, valamint Miléné Kalhammer Éva és Megyik Pálné – komoly feladat előtt állt, hiszen a csapatok magasra tették a mércét.