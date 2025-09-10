szeptember 10., szerda

39 perce

Bejelentették: nagy változás jön a lomtalanításban

A Tappe Kft. az idei évtől bevezeti a regisztrációhoz kötött lomtalanítást a városban.

Nyemcsok László

A második féléves naptárban meghirdetett időpontban, azaz szeptember 27-én, szombaton Kondoroson azoktól az ügyfeleiktől szállítják el a lomhulladékot, akik azt előre bejelentik. Lomtalanítási igényüket a www.tappe.hu honlapon a „Lomtalanítás” menüpont alatt található regisztrációs lap kitöltésével, vagy a 06-1/776-7777-es ügyfélszolgálati telefonszámon jelezhetik szeptember 25-én 12 óráig.

Változik a lomtalanítás Kondoroson.  Fotó: Illusztráció: MW

A regisztráció után nincs más teendő, mint szeptember 27-én reggel 6 órára az elszállítandó lomhulladékot kitenni az ingatlan elé. Az elszállítható és el nem szállítható hulladékok köréről a Tappe honlapon tájékozódhatnak. A Tappénél remélik, ennek az intézkedésnek a bevezetése nagyban javítja majd a település utcaképét.

 

 

